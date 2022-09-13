Лавров зустрівся з лідером бойовиків ХАМАС: українське посольство в Ізраїлі відреагувало

У РФ наголосили на важливості врегулювання конфлікту Палестини з Ізраїлем. А українське посольство в Ізраїлі зазначило, що лише країна, яка вбиває тисячі людей, може приймати в себе терористів першого рангу.

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Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров провів зустріч із лідером терористичного руху ХАМАС Ісмаїлом Ганією. Про це повідомляє МЗС РФ.

Ісмаїл Ганія прибув у Москву для зустрічі із російською стороною. У ході обговорення було наголошено на необхідності врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту. Основною для цього має стати резолюція Радбезу та Генасамблеї ООН, а також "Арабська мирна ініціатива".

Крім Лаврова, зустріч із бойовиками провів його заступник Михайло Богданов, який проводив розгорнуті консультації з делегацією ХАМАСу.

"Ця поїздка проходить у чутливих і важливих регіональних і міжнародних умовах, і передбачається, що делегація ХАМАС обговорить міжнародні та регіональні події та вплив цих поїздок на ідеал народу Палестини", — заявив радник Ганії зі ЗМІ Тахір Ан-Нуну.

Рух ХАМАС офіційно визнаний терористичною організацією в США, країнах ЄС та Ізраїлі.

Реакція посольства України в Ізраїлі на візит лідера ХАМАС у РФ

У посольстві України в Ізраїлі заявили, що тільки країна, яка вбиває тисячі дітей, жінок і чоловіків, може прийняти в себе лідера терористичної організації першого рангу.

"Світ не повинен сидіти склавши руки та спостерігати за цим безумством збоку. Настав час почати діяти, а не просто говорити", — резюмували в посольстві.

Нагадаємо, у травні делегація ХАМАС уже відвідувала Москву для "важливих переговорів". Представники руху обговорили відносини між РФ і ними, а також події всередині Палестини.

Раніше Лавров пригрозив ЄС проблемами через слова Борреля про "фашистку Росію".