Кремль пригрозив ЄС проблемами через слова Борреля про "фашистську Росію" (відео)

Глава МЗС РФ Лавров назвав Борреля "худо-бідно, але формально главою дипломатії" ЄС, дорікнувши йому в непрофесійній поведінці.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повідомив, що в Москви виникнуть великі питання до Брюсселя, якщо підтвердиться, що голова дипломатії ЄС Жозеп Борелль під час дебатів із одним з євродепутатів заявив про наявність у РФ "фашистського режиму". Про це російський дипломат заявив у ході брифінгу у вівторок, 6 вересня.

"Боррель сказав: "У нас поки що немає конкретного плану, як перемогти фашистську Росію та фашистський режим". Тобто мета не піддається сумніву, просто план ще конкретний не вигадали", — сказав Лавров.

За словами глави МЗС РФ, Боррель "худо-бідно" та "формально" є головою дипломатії ЄС, проте "про дипломатичні методи давно не говорить". Лавров згадав заяви європейського дипломата про необхідність здобути перемогу над РФ в Україні на полі бою та наростити постачання зброї українським Збройним Силам.

При цьому Лавров зазначив, що офіс Борреля вже спростував, що той заявляв про "фашистський режим" у Росії, вказавши на те, що європейський дипломат говорив іспанською, і переклад англійською був неточним.

"Ми запросили в офісі пана Борреля стенограму виступу іспанською мовою, нам її не дають. Ми добиватимемося ясності, і якщо ми сьогодні не отримаємо цю стенограму, то зробимо відповідні висновки. Якщо підтвердиться, то… У нас, звичайно, виникнуть дуже великі питання, як далі вести справи з цими людьми", — резюмував російський міністр.

Радіо NPR із посиланням на агентство Reuters у середу, 5 вересня, повідомило, що Боррель під час дебатів із законодавцями ЄС у Празі заявив: "У нас немає конкретного плану, як перемогти фашистський російський режим, але моє завдання стриманіше — допомогти Україні та продовжити діалог із міжнародними акторами, щоб ввести в дію затверджені санкції".

Раніше Боррель розкритикував росіян за їхні поїздки на відпочинок у Європу, коли російські військові продовжують війну в Україні.

Також ми писали про те, як Лавров пообіцяти "захистити права російськомовних" у Молдові.