Кремль пригрозил ЕС проблемами из-за слов Борреля о "фашистской России" (видео)

Глава МИД РФ Лавров назвал Борреля "худо-бедно, но, формально главой дипломатии" ЕС, упрекнув его в непрофессиональном поведении.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что у Москвы возникнут большие вопросы к Брюсселю, если подтвердится, что глава дипломатии ЕС Жозеп Борелль в ходе дебатов с одним из евродепутатов заявил о наличии в РФ "фашистского режима". Об этом российский дипломат заявил в ходе брифинга во вторник, 6 сентября.

"Боррель сказал: "у нас пока еще нет конкретного плана, как победить фашистскую Россию и фашистский режим". То есть цель не подвергается сомнению, просто плана еще конкретного не придумали", — сказал Лавров.

По словам главы МИД РФ, Боррель "худо-бедно" и "формально" является главой дипломатии ЕС, однако "о дипломатических методах давно не говорит". Лавров упомянул заявления европейского дипломата о необходимости одержать победу над РФ в Украине на поле боя и нарастить поставки оружия украинским Вооруженным силам.

При этом Лавров отметил, что офис Борреля уже опроверг, что тот заявлял о "фашистском режиме" в России, указав на то, что европейский дипломат говорил по-испански и перевод на английский был неточным.

"Мы запросили в офисе господина Борреля стенограмму выступления на испанском языке, нам ее не дают. Мы будем добиваться ясности, и если мы сегодня не получим эту стенограмму, то сделаем соответствующие выводы. Если подтвердится то… У нас, конечно, возникнут очень большие вопросы, как дальше вести дела с этими людьми", — резюмировал российский министр.

Радио NPR со ссылкой на агентство Reuters в среду, 5 сентября, сообщило, что Боррель в ходе дебатов с законодателями ЕС в Праге заявил: "У нас нет конкретного плана как победить фашистский российский режим, но моя задача более сдержанная — помочь Украине и продолжить диалог с международными акторами, чтобы ввести в действие санкции, которые были утверждены".

Ранее Боррель раскритиковал россиян за их поездки на отдых в Европу в то время, как российские военные продолжают войну в Украине.

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