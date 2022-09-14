Козак достиг с Киевом мирного соглашения в начале вторжения, но Путин отклонил его, — Reuters

По информации журналистов, Украина была готова отказаться от вступления в НАТО. Однако Владимир Путин расширил цели своей "спецоперации", решив включить аннексию территорий.

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В начале полномасштабного вторжения России на территорию Украины заместитель руководителя Администрации президента России Дмитрий Козак сообщил главе Кремля, что ему удалось заключить предварительную сделку с Киевом. Она предполагала отказ Украины от вступления в НАТО, однако Владимир Путин отклонил ее и настоял на продолжении военных действий. Об этом сообщает британское издание Reuters со ссылкой на 3 человек из окружения российского лидера.

По информации журналистов, Козак сообщил Путину, что предварительные договоренности с Украиной избавляют Россию от необходимости продолжать полномасштабную войну и оккупацию нашей страны. Однако президент России ясно дал понять, что уступки, на которые был готов пойти Киев — недостаточны.

Он расширил цели своей "спецоперации", включив аннексию территорий Украины. В итоге сделка с украинскими властями была сорвана.

"После 24 февраля Козаку дали карт-бланш: дали добро, он получил сделку. Он принес ее обратно, и они сказали ему убраться. Все было отменено. Путин просто менял план по ходу дела", — рассказал один из источников.

Однако другой информатор рассказал журналистам, что Козак предложил Путину предварительный договор и получил отказ незадолго до вторжения России.

Что говорят в Украине?

Советник главы Офиса президента и один из представителей Украины на переговорах с Россией Михаил Подоляк заявил, что Москва использовала диалог по прекращению войны как дымовую завесу для продолжения вторжения. Политик не ответил журналистам о содержании разговора с представителями Кремля и не подтвердил, что предварительная договоренность была достигнута.

Он добавил, что сегодня в Украине четко понимают, что РФ не была заинтересована в переговорах.

Что говорят в России?

В комментарии журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что эта информация не соответствует действительности.

"Такого никогда не было. Это абсолютно неверная информация", — добавил он.

Напомним, 24 августа СМИ сообщали, что в первый день полномасштабного вторжения России в Украину Дмитрий Козак звонил в ОП с предложением сдаться. По информации журналистов, трубку поднял Андрей Ермак и нагрубил ему в ответ.

13 сентября Ольга Стефанишина рассказала, что контрнаступление ВСУ в Харьковской области заставило Кремль предложить возобновить переговоры, однако Киев отказал. Политик аргументировала это тем, что Украина начнет диалог с РФ только после достижений всех целей на поле боя.