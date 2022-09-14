Козак досяг із Києвом мирної угоди на початку вторгнення, але Путін відхилив її, — Reuters

За інформацією журналістів, Україна була готова відмовитися від вступу в НАТО. Однак Володимир Путін розширив цілі своєї "спецоперації", вирішивши включити анексію територій.

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На початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України заступник керівника Адміністрації президента Росії Дмитро Козак повідомив главу Кремля, що йому вдалося укласти попередню угоду з Києвом. Вона передбачала відмову України від вступу в НАТО, проте Володимир Путін відхилив її та наполіг на продовженні воєнних дій. Про це повідомляє британське видання Reuters із посиланням на 3 особи з оточення російського лідера.

За інформацією журналістів, Козак повідомив Путіну, що попередні домовленості з Україною позбавляють Росію необхідності продовжувати повномасштабну війну й окупацію нашої країни. Однак президент Росії ясно дав зрозуміти, що поступки, на які був готовий піти Київ, є недостатніми.

Він розширив цілі своєї "спецоперації", включивши анексію територій України. У результаті угоду з українською владою було зірвано.

"Після 24 лютого Козаку дали карт-бланш: дали добро, він отримав угоду. Він приніс її назад, і вони сказали йому забиратися. Все було скасовано. Путін просто змінював план у справі", — розповіло одне з джерел.

Однак інший інформатор розповів журналістам, що Козак запропонував Путіну попередній договір і отримав відмову незадовго до вторгнення Росії.

Що кажуть в Україні?

Радник глави Офісу президента й один із представників України на переговорах із Росією Михайло Подоляк заявив, що Москва використала діалог із припинення війни як димову завісу для продовження вторгнення. Політик не відповів журналістам про зміст розмови з представниками Кремля та не підтвердив, що попередньої домовленості було досягнуто.

Він додав, що сьогодні в Україні чітко розуміють, що РФ не була зацікавлена в переговорах.

Що говорять у Росії?

У коментарі журналістам речник Путіна Дмитро Пєсков сказав, що ця інформація не відповідає дійсності.

"Такого ніколи не було. Це абсолютно неправильна інформація", — додав він.

Нагадаємо, 24 серпня ЗМІ повідомляли, що в перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну Дмитро Козак дзвонив в ОП із пропозицією здатися. За інформацією журналістів, слухавку підняв Андрій Єрмак і нагрубив йому у відповідь.

13 вересня Ольга Стефанішина розповіла, що контрнаступ ЗСУ в Харківській області змусив Кремль запропонувати відновити переговори, проте Київ відмовив. Політикиня аргументувала це тим, що Україна розпочне діалог із РФ лише після досягнень усіх цілей на полі бою.