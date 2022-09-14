Обучили 5 тысяч: Генштаб показал, как бойцы ВСУ проходят подготовку в Британии (фото)

Украинские военные получили базовые знания и умения по тактической медицине, инженерной, огневой, психологической и тактической подготовки. Также бойцов ВСУ подготовили к наступлению и обороне в урбанизированной местности.

Related video

Около пяти тысяч украинских военных уже прошли подготовку в Великобритании в рамках программы INTERFLEX, которая была основана британским правительством. Об этом рассказали в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Сообщается, что общевоенная подготовка украинских бойцов продолжается на территории Объединенного Королевства и Ирландии. В ней принимают участие инструкторы из Канады, Нидерландов, Новой Зеландии, и Великобритании.

Почти пять тысяч военнослужащих Украины уже получили базовые знания и умения по тактической медицине, инженерной, огневой, психологической и тактической подготовки. Также бойцов ВСУ подготовили к наступлению и обороне в урбанизированной местности.

"Операция INTERFLEX является одним из ярких примеров международной поддержки нашего государства и убедительным свидетельством того, что Украина не сама в борьбе с российской агрессией", — сказали в Генштабе.

Отмечается, что в ближайшее время INTERFLEX планируют расширить. В частности, начнется курс по подготовке младших командиров воинских частей и подразделений ВСУ.

Напомним, 5 сентября стало известно, что Великобритания существенно расширяет программу подготовки украинских военных. Она станет дольше на две недели, а за это время бойцы ВСУ освоят новые навыки, в частности, ведение окопной войны или боевых действий в городской местности.

1 сентября СМИ писали, что Россия потеряла более 900 своих элитных солдат, на подготовку которых ушли миллионы долларов. Например, ВС РФ потеряли 67 летчиков, на их обучение требуется 17 лет и $14 млн.