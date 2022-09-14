Навчили 5 тисяч: Генштаб показав, як бійці ЗСУ проходять підготовку у Британії (фото)

Українські військові здобули базові знання та вміння з тактичної медицини, інженерної, вогневої, психологічної та тактичної підготовки. Також бійців ЗСУ підготували до наступу та оборони в урбанізованій місцевості.

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Близько п'яти тисяч українських військових уже пройшли підготовку у Великій Британії в межах програми INTERFLEX, заснованої британським урядом. Про це розповіли у Генштабі Збройних Сил України.

Повідомляється, що загальновоєнна підготовка українських бійців продовжується на території Об'єднаного Королівства та Ірландії. У ній беруть участь інструктори з Канади, Нідерландів, Нової Зеландії та Великобританії.

Майже п'ять тисяч військовослужбовців України вже здобули базові знання та вміння з тактичної медицини, інженерної, вогневої, психологічної та тактичної підготовки. Також бійців ЗСУ підготували до наступу та оборони в урбанізованій місцевості.

"Операція INTERFLEX є одним із яскравих прикладів міжнародної підтримки нашої держави та переконливим свідченням того, що Україна не сама у боротьбі з російською агресією", — сказали в Генштабі.

Зазначається, що найближчим часом INTERFLEX планують розширити. Зокрема, розпочнеться курс з підготовки молодших командирів військових частин та підрозділів ЗСУ.

Нагадаємо, 5 вересня стало відомо, що Великобританія суттєво розширює програму підготовки українських військових. Вона стане довшою на два тижні, а за цей час бійці ЗСУ освоять нові навички, зокрема ведення окопної війни чи бойових дій у міській місцевості.

1 вересня ЗМІ писали, що Росія втратила понад 900 своїх елітних солдатів, на підготовку яких пішли мільйони доларів. Наприклад, ЗС РФ втратили 67 льотчиків, на їхнє навчання потрібно 17 років і $14 млн.