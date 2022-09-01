Росія втратила понад 900 елітних бійців, на підготовку яких пішли роки, – ВВС (фото)

На підготовку льотчика потрібно до 17 років та 14 млн доларів. Окупанти втратили близько 67 льотчиків. Для підготовки офіцера спецназівця ГРУ потрібно до 8 років. Росія втрачає фахівців сотнями.

Під час вторгнення РФ в Україну російська армія втратила десятки тисяч військових. Російськомовній службі ВВС вдалося встановити, що агресор втратив понад 900 елітних фахівців.

Російські війська, за оцінками як російських, і західних фахівців, виявилися готові до штурмових дій. Тому типові для піхоти завдання доводиться виконувати морпіхам, десантникам та спецназу. Автори дослідження зазначають, що саме вони зазнали суттєвих втрат за 6 місяців війни. Загинули десятки льотчиків. Експерти вважають, що компенсувати всі втрати для Кремля буде проблематично.

Російські війська втратили:

337 морських піхотинців

245 бійців зі спецзагонів Росгвардії

151 бійця спецназу ГРУ

144 два елітні полки ПДВ

67 військових льотчиків

20 бійців з ФСБ та ФСО

Зазначається, що список не показує реальні втрати. Він ґрунтується на даних видання про загиблих ЗС РФ, які вдалося зупинити на основі відкритих джерел інформації.

Які бригади та частини зазнали найбільших втрат під час вторгнення

Спецназ ГРУ

У спецназі ГРУ загинув щонайменше 151 військовий, серед яких 22% — це офіцери. Найбільших втрат, судячи з некрологів, зазнала 22-а гвардійська бригада спецназу. Вони втратили 30 військових та 4 офіцери, серед яких командир роти. Поранення могли отримати ще не менше 130 бійців.

Точну чисельність загонів спецназу ГРУ засекречено. Якщо виходити з даних часів війни в Чечні, то одна розвідрота спецназу ГРУ налічувала 45-70 осіб. Тому можна припустити, що з ладу виведено понад половину розвід бригади.

На підготовку лейтенанта ГРУ потрібно щонайменше 4 роки, а для звання капітана ще стільки ж. За підсумками для заміщення одного командира роти потрібно 8 років підготовки.

Спецназ Росгвардії

Найбільших втрат зазнав 25-й загін спецназу "Барс" із Казані. Загинуло щонайменше 10 співробітників, з яких 2 офіцерів. За 6 місяців вони зазнали таких же втрат, як за 10 років війни в Афганістані.

Такі ж втрати та загони смоленського спецназу "Меркурій". Автори зазначають, що їхні дані щодо втрат спецназу Росгвардії показують близько половини від реальних втрат. Усього ліквідовано 245 співробітників Росгвардії.

ФСБ та ФСО

Аналітикам вдалося встановити 20 загиблих військових із ФСБ та ФСТ. Серед загиблих є військові з прикордонних військ, які підпорядковуються ФСБ та загиблі офіцери з найзасекреченіших підрозділів. Військові федеральної служби безпеки активно діють на окупованих територіях, зокрема в Херсоні.

Відомо про загибель полковника Управління спецоперацій ЦСП ФСБ Миколи Горбаня.

Зазначається, що якщо всі офіцери загинули під час вторгнення, це найбільші втрати для спецназу ФСБ. Востаннє понад три офіцери гинули під час штурму Будьонівська та Первомайського у 1995-1996 роках.

ПДВ та морпіхи

Під час війни окупанти втратили найкращі частини ПДВ та морської піхоти. Найбільших втрат зазнав Костромський 331-й гвардійський полк ПДВ. Там загинуло понад 80 військових, з яких 20 офіцерів та командир полку. Ця частина вважалася однією з найсильніших у ЗС РФ. Реальні втрати можуть досягати 150 бійців, а якщо до цього списку додати поранених, то полк міг втратити 650-670 осіб — це більш ніж половина чисельності полку до війни.

Серед морпіхів найбільші втрати зазнала 810 гвардійська бригада, яка базується в окупованому Криму. Вони втратили 56 осіб, включаючи двох комбригів — Олексія Шарова та Сергія Кекса.

Льотчики

Станом на 1 вересня автори зібрали дані про 67 повідомлень про загибель льотчиків, включаючи штурманів та бортмеханіків.

Льотчики — це еліта будь-якої армії світу. На підготовку одного льотчика-снайпера йде 15-17 років і коштує близько 12-14 млн доларів. ЗС РФ втратили багато льотчиків на початку вторгнення, тож провести масштабну наступальну кампанію ПКС РФ не можуть.

Також відомо про смерть як мінімум 5 льотчиків віком від 50 років. Вони мали піти у відставку ще кілька років тому. Їхня участь у вторгненні може говорити про брак досвідчених фахівців.

Нагадаємо, за даними ГУР Міноборони, у РФ планують мобілізувати ще 90 тисяч осіб для поповнення втрат.

У Міноборони Британії зазначають, що втрати РФ в Україні перевищили втрати в Афганістані більш ніж у 5 разів.