Россия потеряла более 900 элитных бойцов, на подготовку которых ушли годы, – ВВС (фото)

На подготовку летчика нужно до 17 лет и 14 млн долларов. Оккупанты потеряли около 67 летчиков. Для подготовки офицера спецназовца ГРУ нужно до 8 лет. Россия теряет специалистов сотнями.

В ходе вторжения РФ в Украину российская армия потеряла десятки тысяч военных. Русскоязычной службе ВВС удалось установить, что агрессор потерял более 900 элитных специалистов.

Российские войска, по оценкам как российских, так и западных специалистов, оказались не готовы к штурмовым действиям. Поэтому типичные для пехоты задачи приходится выполнять морпехам, десантникам и спецназу. Авторы исследования отмечают, что именно они понесли существенные потери за 6 месяцев войны. Погибли десятки летчиков. Эксперты считают, что восполнить все потери для Кремля будет проблематично.

Российские войска потеряли:

337 морских пехотинцев

245 бойцов из спецотрядов Росгвардии

151 бойца спецназа ГРУ

144 два элитных полка ВДВ

67 военных летчиков

20 бойцов из ФСБ и ФСО

Отмечается, что список не отражает реальных потерь. Он основан на данных издания о погибших ВС РФ, которые удалось остановить на основе открытых источников информации.

Какие бригады и части понесли наибольшие потери в ходе вторжения

Спецназ ГРУ

В спецназе ГРУ погиб как минимум 151 военных, среди которых 22% — это офицеры. Наибольшие потери, судя по некрологам, понесла 22-я гвардейская бригада спецназа. Они потеряли 30 военных и 4 офицера, среди которых командир роты. При этом ранения могли получить еще не менее 130 бойцов.

Точная численность отрядов спецназа ГРУ засекречена. Если исходить из данных времен войны в Чечне, то одна разведрота спецназа ГРУ насчитывала 45-70 человек. Исходя из этого можно предположить, что из строя выведено больше половины развед бригады.

На подготовку лейтенанта ГРУ нужно минимум 4 года, а для звания капитана еще столько же. По итогу для замещения одного командира роты нужно 8 лет подготовки.

Спецназ Росгвардии

Наибольшие потери понес 25-й отряд спецназа "Барс" из Казани. Погибло как минимум 10 сотрудников, из которых 2 офицеров. За 6 месяцев они понесли такие же потери как за 10 лет войны в Афганистане.

Такие же потери и отряда смоленского спецназа "Меркурий". Авторы отмечают, что их данные по потерям спецназа Росгвардии отражают около половины от реальных потерь. Всего было ликвидировано 245 сотрудников Росгвардии.

ФСБ и ФСО

Аналитикам удалось установить 20 погибших военных из ФСБ и ФСО. Среди погибших есть военные из погранвойск, которые подчиняются ФСБ и погибшие офицеры из самых засекреченных подразделений. Военные федеральной службы безопасности активно действуют на оккупированных территориях, в частности в Херсоне.

Известно о гибели полковника Управления спецопераций ЦСН ФСБ Николая Горбаня.

Отмечается, что если все офицеры погибли в ходе вторжения, то это крупнейшие потери для спецназа ФСБ. Последний раз более трех офицеров гибло в ходе штурма Буденновска и Первомайского в 1995-1996 годах.

ВДВ и морпехи

В ходе войны оккупанты потеряли лучшие части ВДВ и морской пехоты. Наибольшие потери понес Костромской 331-й гвардейский полк ВДВ. Там погибло более 80 военных, из которых 20 офицеров и командир полка. Эта часть считалась одной из самых сильных в ВС РФ. Реальные потери могут достигать 150 бойцов, а если к этому списку добавить раненых, то полк мог потерять 650-670 человек — это больше половины численности полка до войны.

Среди морпехов крупнейшие потери понесла 810-я гвардейская бригада, которая базируется в оккупированном Крыму. Они потеряли 56 человек включая двух комбригов — Алексея Шарова и Сергея Кекса.

Летчики

По состоянию на 1 сентября авторы собрали данные о 67 сообщениях о гибели летчиков, включая штурманов и бортмехаников.

Летчики — это элита любой армии мира. На подготовку одного летчика-снайпера уходит 15-17 лет и стоит в районе 12-14 млн долларов. ВС РФ потеряли много летчиков в начале вторжения, поэтому провести масштабную наступательную кампанию ВКС РФ не могут.

Также известно о смерти как минимум 5 летчиков возрастом старше 50 лет. Они должны были уйти в отставку еще несколько лет назад. Их участие во вторжении может говорить о нехватке опытных специалистов.

Напомним, по данным ГУР Минобороны, в РФ планируют мобилизовать еще 90 тысяч человек для восполнения потерь.

В Минобороны Британии отмечают, что потери РФ в Украине превысили потери в Афганистане более чем в 5 раз.