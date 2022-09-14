Есть вероятность, что война в Украине завершится к Рождеству, — экс-маршал ВВС Британии

По мнению британского военного в отставке Эдварда Стрингера, Россия проиграет войну с Украиной, а Западу стоит задуматься, как будет выглядеть мир после Путина

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Бывший маршал авиации королевских военно-воздушных сил Великобритании Эдвард Стрингер считает, что есть вероятность в 30-40%, что военное вторжение России закончится к Рождеству поражением ВС РФ. Об этом он рассказал в интервью британскому телеканалу Sky News.

По его словам, российские войска могут рухнуть. Кроме того, британский военный в отставке считает, что армия России уже не сможет перейти контрнаступление.

"Я не вижу, чтобы русские смогли перестроить свои вооруженные силы, чтобы вновь захватить инициативу и снова перейти в наступление", — отметил он.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский может оказаться в положении, когда можно будет начать переговоры с Россией на выгодных Киеву условиях и, возможно, победить в войне.

"Не хочется быть человеком, который говорит, что все закончится к Рождеству, но сейчас возможно, что в российских вооруженных силах может произойти коллапс… речь идет о 30-40%, и это ставит под вопрос будущее Путина, путинизма, и Запад должен сейчас очень сильно задуматься о том, как будет выглядеть мир после Путина", — добавил Эдвард Стрингер.

Напомним, 10 сентября глава Минобороны Алексей Резников заявил, что спрогнозировать окончание военных действий на территории Украины сложно. Однако есть ощущения, что воевать придется недолго, для этого нужно еще несколько побед ВСУ на фронте, после которых российские войска посыпятся.

7 сентября секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что война с Россией не закончится быстро, но она не будет длиться годами. Он отметил, что противостояние закончится победой нашей страны и нужно будет сделать так, чтобы РФ больше не посмела на кого-то напасть.