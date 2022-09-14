Є ймовірність, що війна в Україні завершиться до Різдва, — ексмаршал ВПС Британії

На думку британського військового у відставці Едварда Стрінгера, Росія програє війну з Україною, а Заходу варто задуматися, як виглядатиме світ після Путіна

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Колишній маршал авіації королівських військово-повітряних сил Великобританії Едвард Стрінгер вважає, що є ймовірність 30-40%, що воєнне вторгнення Росії закінчиться до Різдва поразкою ЗС РФ. Про це він розповів в інтерв'ю британському телеканалу Sky News.

За його словами, російські війська можуть звалитися. Крім того, британський військовий у відставці вважає, що армія Росії вже не зможе перейти до контрнаступу.

"Я не бачу, щоб росіяни змогли перебудувати свої збройні сили, щоб знову захопити ініціативу і знову перейти у наступ", — зазначив він.

Крім того, президент України Володимир Зеленський може опинитися у положенні, коли можна буде розпочати переговори з Росією на вигідних Києву умовах та, можливо, перемогти у війні.

"Не хочеться бути людиною, яка каже, що все закінчиться до Різдва, але зараз можливо, що в російських збройних силах може статися колапс... йдеться про 30-40%, і це ставить під питання майбутнє Путіна, путінізму, і Захід має зараз дуже сильно замислитися над тим, як виглядатиме світ після Путіна", — додав Едвард Стрінгер.

Нагадаємо, 10 вересня глава Міноборони Олексій Резніков заявив, що спрогнозувати закінчення воєнних дій на території України складно. Однак є відчуття, що воювати доведеться недовго, для цього потрібно ще кілька перемог ЗСУ на фронті, після яких російські війська посипляться.

7 вересня секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що війна з Росією не закінчиться швидко, але вона не триватиме роками. Він зазначив, що протистояння закінчиться перемогою нашої країни і потрібно зробити так, щоб РФ більше не наважилася на когось напасти.