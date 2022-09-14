Минобороны РФ выдало удары по опорам моста возле ЗАЭС за "уничтожение" баржи с ВСУ (видео)

Как оказалось, ВС РФ целили в опоры подорванного в 1944 году моста "Каменка — Никополь" через Днепр в Запорожской области.

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Министерство обороны России опубликовало кадры якобы уничтожения морского десанта Вооруженных сил Украины в районе Запорожской АЭС с помощью вертолетов Ка-52. Однако, как оказалось, стреляли оккупанты в остатки опоры моста под Камянкой в Запорожской области.

В российском оборонном ведомстве заявили, что из вертолетов Ка-52 выпустили ракеты "Вихрь" по барже с украинскими военными, которые якобы пытались высадиться в районе ЗАЭС. На показанных кадрах видно, как россияне бьют несколько раз по объекту, который находится посреди реки.

Однако судя по видео, это были вовсе не бойцы ВСУ, а фрагмент подорванного немецкими оккупантами моста "Каменка — Никополь" через Днепр в Запорожской области.

Объект был подорван немецкими саперами 7 февраля 1944-го года, его нацисты пытались построить во время оккупации. В наше время от него остались две мостовые опоры. Одна — на правом берегу, вторая — в водах Каховского "моря" возле Каменки-Днепровской.

Напомним, 1 сентября в Минобороны России заявили об уничтожении "40 украинских диверсантов" в районе Запорожской АЭС. По версии российских оккупантов, группа из 60 "диверсантов" приплыла на семи моторных лодках и хотела захватить станцию. Тогда ВС РФ также отчитались о якобы уничтожение двух тактических барж с украинскими бойцами.

6 сентября в Минобороны Украине высмеяли россиян за фейк об "уничтоженных" немецких танках Leopard 2A4 и БМП M2 Bradley. В оборонном ведомстве подчеркнули, что вооружение еще даже не прибыло в нашу страну.