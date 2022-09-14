Міноборони РФ видало удари по опорах мосту біля ЗАЕС за "знищення" баржі із ЗСУ (відео)

Як виявилося, ЗС РФ цілили в опори підірваного 1944 року мосту "Кам'янка — Нікополь" через Дніпро у Запорізькій області.

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Міністерство оборони Росії опублікувало кадри нібито знищення морського десанту Збройних Сил України в районі Запорізької АЕС за допомогою гелікоптерів Ка-52. Проте, як виявилось, стріляли окупанти в залишки опори моста під Кам'янкою у Запорізькій області.

У російському оборонному відомстві заявили, що з вертольотів Ка-52 випустили ракети "Вихор" по баржі з українськими військовими, які нібито намагалися висадитися в районі ЗАЕС. На показаних кадрах видно, як росіяни б'ють кілька разів по об'єкту, що знаходиться посеред річки.

Однак, судячи з відео, це були зовсім не бійці ЗСУ, а фрагмент підірваного німецькими окупантами мосту "Кам'янка — Нікополь" через Дніпро у Запорізькій області.

Об'єкт підірваний німецькими саперами 7 лютого 1944 року, його нацисти намагалися збудувати під час окупації. В наші часи від нього залишилися дві мостові опори. Одна — на правому березі, друга — у водах Каховського "моря" біля Кам'янки-Дніпровської.

Нагадаємо, 1 вересня у Міноборони Росії заявили про знищення "40 українських диверсантів" у районі Запорізької АЕС. За версією російських окупантів, група з 60 диверсантів припливла на семи моторних човнах і хотіла захопити станцію. Тоді ЗС РФ також прозвітували про нібито знищення двох тактичних барж з українськими бійцями.

6 вересня в Міноборони Україні висміяли росіян за фейк про "знищені" німецькі танки Leopard 2A4 та БМП M2 Bradley. В оборонному відомстві наголосили, що озброєння ще навіть не прибуло до нашої країни.