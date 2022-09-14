Пройдет в три этапа: в Кабмине рассказали, как будут отстраивать Украину после войны

Для первого этапа — восстановление критической инфраструктуры и поврежденного жилья украинцев — только на 12 последующих месяцев понадобится минимум 17 миллиардов долларов.

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Восстанавливать в Украине, разрушенную во время войны с Россией, будут в несколько этапов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем официальном Телеграм-канале.

По словам главы Кабмина, правительство уже разработало соответсвующую стратегию.

Первый этап предполагает незамедлительное восстановление объектов критической инфраструктуры, учебных заведений больниц, транспорта и жилья граждан.

Работы в этом направлении уже начаты. Только за несколько предыдущих месяцев в Украине восстановили более 3 тысяч объектов из списка, упомянутого выше.

За словами Шмыгаля, в 2023 году стране понадобится минимум 17 миллиардов долларов на восстановление и реконструкцию поврежденных объектов. Для поддержки нашей страны Всемирный банк уже создал специальный трастовый фонд.

Также глава украинского правительства сделал предположение, что необходимую сумму смогут помочь собрать страны-союзницы: США, Германия и Европейский союз.

Второй этап — это среднесрочное восстановление.

Третий предусматривает долгосрочную трансформацию критической и транспортной инфраструктуры Украины.

Они стартуют сразу после окончания российско-украинской войны.

"Мы не хотим тратить три-четыре года после войны на разработку концепций долгосрочной трансформации, поэтому работаем над этим сейчас", — пояснил Шмыгаль.

Напомним, ранее мер Киева Виталий Кличко рассказал, когда жильцы могут вернуться в пострадавшие дома. В один из восстановленных домов жильцы смогут заселиться уже к концу осени, а большую часть разрушенных зданий, по словам мера города, начнут отстраивать весной 2023 года.

Кроме того, Денис Шмыгаль уже сообщал о том, что Украину восстановят за счет репараций от России. По словам премьера, в итоговой декларации Лугано впервые зафиксировано, что Украине передадут на эти цели конфискованные активы россиян.