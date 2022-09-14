Пройде у три етапи: у Кабміні розповіли, як відбудовуватимуть Україну після війни

Для першого етапу — відновлення критичної інфраструктури та пошкодженого житла українців — лише на 12 наступних місяців знадобиться щонайменше 17 мільярдів доларів.

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Відновлюватимуть в Україні, зруйновану під час війни з Росією, будуть у кілька етапів. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму офіційному телеграм-каналі.

За словами глави Кабміну, уряд вже розробив відповідну стратегію.

Перший етап передбачає негайне відновлення об'єктів критичної інфраструктури, навчальних закладів лікарень, транспорту та житла громадян.

Роботи в цьому напрямі вже розпочаті. Лише за кілька попередніх місяців в Україні відновили понад 3 тисячі об'єктів зі списку, згаданого вище.

За словами Шмигаля, у 2023 році країні знадобиться щонайменше 17 мільярдів доларів на відновлення та реконструкцію пошкоджених об'єктів. Для підтримки нашої країни Світовий банк створив спеціальний трастовий фонд.

Також глава українського уряду припустив, що необхідну суму зможуть допомогти зібрати країни-союзниці: США, Німеччина та Європейський Союз.

Другий етап — це середньострокове відновлення.

Третій передбачає довгострокову трансформацію критичної та транспортної інфраструктури України.

Вони стартують одразу після закінчення російсько-української війни.

"Ми не хочемо витрачати три-чотири роки після війни на розробку концепцій довгострокової трансформації, тому працюємо над цим зараз", — пояснив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко розповів, коли мешканці можуть повернутися до постраждалих будинків. В один із відновлених будинків мешканці зможуть заселитися вже до кінця осені, а більшу частину зруйнованих будівель, за словами мера міста, почнуть відбудовувати навесні 2023 року.

Крім того, Денис Шмигаль уже повідомляв, що Україну відновлять коштом репарацій від Росії. За словами прем'єра, у підсумковій декларації Лугано вперше зафіксовано, що Україні передадуть для цього конфісковані активи росіян.