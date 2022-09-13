Ракетні удари по Києву: Кличко розповів, коли мешканці можуть повернутися в постраждалі будинки

В один із відновлених будинків мешканці зможуть заселитися вже до кінця осені, а більшу частину зруйнованих будівель, за словами мера міста, почнуть відбудовувати навесні 2023 року.

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У Києві за два місяці завершать ремонт і реконструкцію одного з багатоквартирних будинків, який постраждав під час ракетного обстрілу столиці ЗС РФ. Про це написав мер Києва Віталій Кличко на офіційній сторінці у фейсбуці.

Міський голова уточнив, що йдеться про 16-поверховий будинок, розташований на вулиці Чорнобильській у Святошинському районі столиці.

Він значно постраждав під час ракетного обстрілу 15 березня. Тоді від російських ракет постраждали два житлові багатоквартирні будинки (у Святошинському та Подільському районах), приватний будинок і збройовий завод. Рятувальники тоді повідомляли про двох загиблих у багатоповерхівці на вулиці Чорнобильській і принаймні одну жертву в Подільському районі.

За словами Кличка, найбільше постраждала саме 16-поверхівка, яка практично повністю вигоріла внаслідок пожежі (він став наслідком ракетного удару). Зі 164 житлових квартир 15 вогонь знищив повністю. А 62 квартири частково постраждали від полум'я та кіптяви.

[ + – ] 16-поверхівка на вулиці Чорнобильській Фото: Telegram / Антон Геращенко

"Робимо все для того, щоб роботи не припинялися і щоб максимально швидко люди змогли повернутися у свої будинки", — запевнив киян Віталій Кличко.

Крім того, він розповів про долю 27-поверхового будинку на проспекті Лобановського. Російська ракета поцілила туди 26 лютого. Зі 126 квартир сильно постраждали 16. Ремонтні та відновлювальні роботи на цьому об'єкті завершать на початку весни 2023 року.

[ + – ] Будинок на пр. Лобановського, 9а, який постраждав на третій день війни з РФ

Також Кличко додав, що відновлювальні роботи цього літа розпочали ще в 11 житлових будинках у Святошинському, Оболонському та Шевченківському районах Києва, які найбільше постраждали від ракетних обстрілів міста.

Нагадаємо, раніше в Києві планували відновити зруйнований ракетою РФ житловий будинок на проспекті Лобановського до осені. За словами чиновника з КМДА Миколи Поворозника, верхні поверхи багатоквартирного будинку доведеться розібрати, їх відбудовуватимуть заново.

Також Фокус писав про те, що з початку війни в столиці пошкодження отримали 220 житлових будинків і близько 170 інших об'єктів. Серед них — школи, садки та лікарні.