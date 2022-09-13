Ракетні удари по Києву: Кличко розповів, коли мешканці можуть повернутися в постраждалі будинки
В один із відновлених будинків мешканці зможуть заселитися вже до кінця осені, а більшу частину зруйнованих будівель, за словами мера міста, почнуть відбудовувати навесні 2023 року.
У Києві за два місяці завершать ремонт і реконструкцію одного з багатоквартирних будинків, який постраждав під час ракетного обстрілу столиці ЗС РФ. Про це написав мер Києва Віталій Кличко на офіційній сторінці у фейсбуці.
Міський голова уточнив, що йдеться про 16-поверховий будинок, розташований на вулиці Чорнобильській у Святошинському районі столиці.
Він значно постраждав під час ракетного обстрілу 15 березня. Тоді від російських ракет постраждали два житлові багатоквартирні будинки (у Святошинському та Подільському районах), приватний будинок і збройовий завод. Рятувальники тоді повідомляли про двох загиблих у багатоповерхівці на вулиці Чорнобильській і принаймні одну жертву в Подільському районі.
За словами Кличка, найбільше постраждала саме 16-поверхівка, яка практично повністю вигоріла внаслідок пожежі (він став наслідком ракетного удару). Зі 164 житлових квартир 15 вогонь знищив повністю. А 62 квартири частково постраждали від полум'я та кіптяви.
"Робимо все для того, щоб роботи не припинялися і щоб максимально швидко люди змогли повернутися у свої будинки", — запевнив киян Віталій Кличко.
Крім того, він розповів про долю 27-поверхового будинку на проспекті Лобановського. Російська ракета поцілила туди 26 лютого. Зі 126 квартир сильно постраждали 16. Ремонтні та відновлювальні роботи на цьому об'єкті завершать на початку весни 2023 року.
Також Кличко додав, що відновлювальні роботи цього літа розпочали ще в 11 житлових будинках у Святошинському, Оболонському та Шевченківському районах Києва, які найбільше постраждали від ракетних обстрілів міста.
Нагадаємо, раніше в Києві планували відновити зруйнований ракетою РФ житловий будинок на проспекті Лобановського до осені. За словами чиновника з КМДА Миколи Поворозника, верхні поверхи багатоквартирного будинку доведеться розібрати, їх відбудовуватимуть заново.
Також Фокус писав про те, що з початку війни в столиці пошкодження отримали 220 житлових будинків і близько 170 інших об'єктів. Серед них — школи, садки та лікарні.