Ракетные удары по Киеву: Кличко рассказал, когда жильцы могут вернуться в пострадавшие дома

В один из восстановленных домов жильцы смогут заселиться уже к концу осени, а большую часть разрушенных зданий, по словам мера города, начнут отстраивать весной 2023 года.

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В Киеве через два месяца завершат ремонт и реконструкцию одного из многоквартирных домов, который пострадал во время ракетного обстрела столицы ВС РФ. Об этом написал мер Киева Виталий Кличко на официальной странице в Фейсбуке.

Городской глава уточнил, что речь идет о 16-этажном доме, расположенном по улице Чернобыльской в Святошинском районе столицы.

Он значительно пострадал во время ракетного обстрела 15 марта. Тогда от российских ракет пострадали два жилых многоквартирных дома (в Святошинском и Подольском районах), частный дом и оружейный завод. Спасатели тогда сообщали о двух погибших в многоэтажке по улице Чернобыльской и по крайней мере одной жертве в Подольском районе.

По словам Кличка, наиболее пострадала именно 16-этажка, которая практически полностью выгорела в результате пожара (он стал следствием ракетного удара). Из 164 жилых квартир 15 огонь уничтожил полностью. А 62 квартиры частично пострадали от пламени и копоти.

[ + – ] 16-этажка по улице Чернобыльской Фото: Telegram / Антон Геращенко

"Делаем все для того, чтобы работы не прекращались и максимально быстро люди смогли вернуться в свои дома", — заверил киевлян Виталий Кличко.

Кроме того, он рассказал о судьбе 27-этажного дома на проспекте Лобановского. Российская ракета попала туда 26 февраля. Из 126 квартир сильно пострадали 16. Ремонтные и восстановительные работы на этом объекте завершат в начале весны 2023 года.

[ + – ] Дом по пр. Лобановского, 9а, который пострадал на третий день войны с РФ

Также Кличко добавил, что восстановительные работы тим летом начали еще в 11 жилых домах в Святошинском, Оболонском и Шевченковском районах Киева, которые наиболее пострадали от ракетных обстрелов города.

Напомним, ранее в Киеве планировали восстановить разрушенный ракетой РФ жилой дом на проспекте Лобановского к осени. По словам чиновника из КГГА Николая Поворозника, верхние этажи многоквартирного дома придется разобрать, их буду отстраивать заново.

Также Фокус писал о том, что с начала войны в столице повреждения получили 220 жилых домов и около 170 других объектов. Среди них — школы, садики и больницы.