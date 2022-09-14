Кремль пытается снять с Путина ответственность за неудачи под Харьковом, — ISW

По данным аналитиков, российские чиновники пытаются добиться того, чтобы критика общественности была направлена в сторону Минобороны и военного командования, а не главы государства.

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Военные исследователи пришли к выводу о том, что кремлевские чиновники и пропагандисты признали недавние поражения российской армии в Харьковской области, чтобы таким образом снять ответственность с главнокомандующего — Владимира Путина. Об этом сообщает Институт изучения войны.

"Признание Кремлем поражения — это попытка смягчить и отвести критику за сокрушительный провал от президента РФ Владимира Путина", — отметили аналитики, добавив, что таким образом основную порцию критики получит Минобороны РФ и военное командование.

Открытое обсуждение потерь российской армии примечательно потому, что прежде в РФ неудачи вооруженных сил не обсуждались вовсе, а за "дискредитацию" войск привлекали к уголовной ответственности.

Аналитики отметили, что Кремль никогда не признавал, что войскам РФ было нанесено поражение в Киевской области, отступление из-под Киева якобы предпринято для того, чтобы сосредоточить силы на "освобождении" Донбасса, а уход с острова Змеиный называли "жестом доброй воли".

Теперь же основную ответственность за потери Кремль возлагает на плохо информированных военных советников из путинского окружения.

Исследователи приводят заявление Богдана Безпалько, одного из представителей Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям. Он заявил, что следует наказать военных чиновников, которые не увидели концентрации украинских войск и техники, а также не обратили внимания на сообщения в Telegram-каналах, которые предупреждали о готовящемся контрнаступлении ВСУ в Харьковской области. По его мнению, их головы должны лежать на столе Путина.

Напомним, что российские военнослужащие остались без продуктов и связи на границе с Белгородской областью. Отступающих военных встречают заградотряды, у которых есть приказ на уничтожение дезертиров.

Ранее Фокус сообщал, что соратники Путина готовят подспорье для расширения войны в Украине. Экс-посол США в РФ Майкл Макфол предупредил, что на российских телеканалах нет "независимых" голосов.