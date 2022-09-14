Кремль намагається зняти з Путіна відповідальність за невдачі під Харковом, — ISW

За даними аналітиків, російські чиновники намагаються домогтися того, щоб критика громадськості була спрямована у бік Міноборони та військового командування, а не глави держави.

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Військові дослідники дійшли висновку про те, що кремлівські чиновники та пропагандисти визнали нещодавні поразки російської армії в Харківській області, щоб у такий спосіб зняти відповідальність із головнокомандувача — Володимира Путіна. Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

"Визнання Кремлем поразки — це спроба пом'якшити і відвести критику за нищівний провал від президента РФ Володимира Путіна", — зазначили аналітики, додавши, що так основну порцію критики отримає Міноборони РФ та військове командування.

Відкрите обговорення втрат російської армії примітно тому, що раніше у РФ невдачі збройних сил не обговорювали зовсім, а за дискредитацію військ притягали до кримінальної відповідальності.

Аналітики зазначили, що Кремль ніколи не визнавав, що військам РФ завдано поразки в Київській області, відступ з-під Києва нібито зроблений для того, щоб зосередити сили на "звільненні" Донбасу, а відхід з острова Зміїний називали "жестом доброї волі".

Тепер основну відповідальність за втрати Кремль покладає на погано поінформованих військових радників з путінського оточення.

Дослідники наводять заяву Богдана Безпалька, одного з представників Ради за президента РФ з міжнаціональних відносин. Він заявив, що слід покарати військових чиновників, які не побачили концентрації українських військ і техніки, а також не звернули уваги на повідомлення в Telegram-каналах, які попереджали про підготовку контрнаступу ЗСУ в Харківській області. На його думку, їхні голови мають лежати на столі Путіна.

Нагадаємо, що російські військовослужбовці залишилися без продуктів та зв'язку на кордоні з Бєлгородською областю. Військових-дезертирів зустрічають загони, які мають наказ на їхнє знищення.

Раніше Фокус повідомляв, що соратники Путіна готують підмогу для розширення війни в Україні. Експосол США у РФ Майкл Макфол попередив, що на російських телеканалах немає "незалежних" голосів.