В Донецкой области сотрудница морга обворовывала погибших военнослужащих

41-летняя жительница устроила "шопинг" в магазинах, используя банковские карточки покойных защитников Украины.

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Сотрудница одного из моргов Донецкой области обворовывала погибших украинских военнослужащих. Об этом информирует пресс-служба Покровского районного управления Нацполиции.

К местным правоохранителям обратилась жительница Черновицкой области, которая сообщила о краже денег ее погибшего мужа-военнослужащего. По данным силовиков, женщина о гибели супруга узнала утром 5 сентября и через какое-то время получила сообщение о транзакциях, которые проводились через банковскую карту солдата.

Сотрудники полиции в ходе оперативных действий разоблачили 41-летнюю сотрудницу морга Покровского района, которая обворовывала погибших военнослужащих.

"При осмотре тела защитника сотрудница учреждения обнаружила банковскую карту и решила ею воспользоваться. Злоумышленница отправилась по магазинам. Потратив 5 тысяч гривен, женщина выбросила карточку в мусорник", — говорится в сообщении.

Более того, правоохранители установили причастность 41-летней сотрудницы морга к аналогичному происшествию, в ходе которого она украла 4 тысячи гривен с банковской карты другого погибшего воина.

В пресс-службе управления Нацполиции отметили, что начато уголовное производство по ч.4 ст. 185 Уголовного кодекса — "Кража, совершенная в больших размерах или в условиях военного или чрезвычайного положения".

В данный момент решается вопрос об объявлении подозрения 41-летней сотруднице морга Покровского района. Если вина женщина будет доказана в суде — ей грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в конце августа НАБУ обвинило сотрудников Запорожского горсовета в присвоении гуманитарки, легализации доходов, полученных преступным путем, и незаконном обогащении. Силовики в рамках уголовного производства провели более 20 обысков, изъяв огнестрельное оружие, патроны и крупные суммы денег.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух, который, по данным СМИ, является одним из подозреваемых, назвал обвинения в присвоении гуманитарной помощи "политическим заказом".

Через несколько дней "агент НАБУ" Евгений Шевченко сообщил, что к воровству гуманитарной помощи в Запороской области могут быть причастны руководство Офиса президента Украины и глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.