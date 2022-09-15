У Донецькій області співробітниця моргу обкрадала загиблих військовослужбовців

41-річна мешканка влаштувала "шопінг" у магазинах, використовуючи банківські картки покійних захисників України.

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Співробітниця одного з моргів Донецької області обкрадала загиблих українських військовослужбовців. Про це повідомляє пресслужба Покровського районного управління Нацполіції.

До місцевих правоохоронців звернулася мешканка Чернівецької області, яка повідомила про крадіжку грошей її загиблого чоловіка-військовослужбовця. За даними силовиків, жінка про загибель чоловіка дізналася вранці, 5 вересня, і через якийсь час отримала повідомлення про транзакції, які проводилися через банківську картку солдата.

Співробітники поліції під час оперативних дій викрили 41-річну співробітницю моргу Покровського району, яка обкрадала загиблих військовослужбовців.

"Під час огляду тіла захисника співробітниця установи виявила банківську картку і вирішила нею скористатися. Зловмисниця вирушила по магазинах. Витративши 5 тисяч гривень, жінка викинула картку у смітник", — йдеться у повідомленні.

Щобільше, правоохоронці встановили причетність 41-річної співробітниці моргу до аналогічної події, під час якої вона вкрала 4 тисячі гривень із банківської картки іншого загиблого воїна.

У пресслужбі управління Нацполіції зазначили, що розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу — "Крадіжка, вчинена у великих розмірах або в умовах воєнного або надзвичайного стану".

Наразі розв'язують питання про оголошення підозри 41-річній співробітниці моргу Покровського району. Якщо вину жінки доведуть у суді, їй загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, наприкінці серпня НАБУ звинуватило співробітників Запорізької міськради у присвоєнні гуманітарки, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та незаконному збагаченні. Силовики в межах кримінального провадження провели понад 20 обшуків, вилучивши вогнепальну зброю, патрони та великі суми грошей.

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух, який, за даними ЗМІ, є одним із підозрюваних, назвав звинувачення у присвоєнні гуманітарної допомоги "політичним замовленням".

За кілька днів "агент НАБУ" Євген Шевченко повідомив, що до крадіжки гуманітарної допомоги у Запорізькій області можуть бути причетні керівництво Офісу президента України та голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.