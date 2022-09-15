Оккупанты хотят "отжать" туристические комплексы в Херсонской области, – Центр сопротивления

Россияне намерены до конца текущего года провести ревизию гостиниц в регионе. Предполагается, что все собственники, которых сочтут "не лояльными" к захватчикам, потеряют свой бизнес.

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Оккупанты планируют до конца 2022 года провести ревизию всех туристических комплексов в Херсонской области. Об этом сообщает Центр национального сопротивления Сил специальных операций ВСУ.

Таким образом российские захватчики хотят выявить всех "нелояльных" местных собственников гостиниц и "отжать" их бизнес.

"Фактически, оккупанты планируют перевести всю туристическую отрасль в "российское правовое поле". Каждый комплекс, который откажется сотрудничать, либо владелец которого выехал за пределы оккупированной территории, будет "национализирован", – говорится в сообщении центра.

В конце августа Херсонская областная госадминистрация также информировала, что российская власть и их пособники пытаются давить на местных предпринимателей, чтобы те "переоформили документы в новой налоговой". В том случае, если люди отказываются это делать, им угрожают и обещают забрать бизнес.

Напомним, 13 сентября ВСУ освободили Киселевку в Херсонской области. Теперь украинскую армию от Херсона отделяет только Чернобаевка.

Пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталия Гуменюк рассказала, что Вооруженные силы Украины взяли под свой огневой контроль почти всю территорию Херсонской области. Украинские военные продолжают контрнаступление на юге Украины и оттесняют российские войска от занятых позиций.