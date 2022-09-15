Окупанти хочуть "віджати" туристичні комплекси в Херсонській області, – Центр опору

Росіяни мають намір до кінця цього року провести ревізію готелів у регіоні. Передбачається, що всі власники, яких вважають "не лояльними" до загарбників, втратять свій бізнес.

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Окупанти планують до кінця 2022 року провести ревізію всіх туристичних комплексів у Херсонській області. Про це повідомляє Центр національного спротиву Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Так російські загарбники хочуть виявити всіх "нелояльних" місцевих власників готелів та "віджати" їхній бізнес.

"Фактично, окупанти планують перевести всю туристичну галузь у "російське правове поле". Кожен комплекс, який відмовиться співпрацювати, або власник якого виїхав за межі окупованої території, "націоналізують"", — йдеться в повідомленні центру.

Наприкінці серпня Херсонська обласна держадміністрація також поінформувала, що російська влада та їхні пособники намагаються тиснути на місцевих підприємців, щоб ті "переоформили документи у новій податковій". Якщо люди відмовляються це робити, їм загрожують і обіцяють забрати бізнес.

Нагадаємо, 13 вересня ЗСУ звільнили Киселівку на Херсонщині. Тепер українську армію від Херсонщини відокремлює лише Чорнобаївка.

Прессекретарка оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що Збройні Сили України взяли під свій вогневий контроль майже всю територію Херсонської області. Українські військові продовжують контрнаступ на півдні України та відтісняють російські війська від зайнятих позицій.