По словам Марии Захаровой, почившая королева служила в рядах территориальной обороны британских вооруженных сил и сражалась против нацистов и "их украинских пособников".

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что решение Лондона не звать представителей России на похороны почившей королевы Елизаветы II выглядит "кощунственно". Об этом сообщается на официальном сайте МИД РФ.

По словам Захаровой, в годы Второй Мировой войны королева Елизавета II служила в территориальной обороне британских вооруженных сил, которые "сражались с нацистами и их украинскими пособниками Степаном Бандерой и Романом Шухевичем".

"Рассматриваем эту британскую попытку использовать национальную трагедию, затронувшую сердца миллионов людей во всем мире, в геополитических целях для сведения счетов с нашей страной в дни траура как глубоко безнравственную", – подчеркнула одиозная представительница внешнеполитического ведомства страны-агрессора.

При этом Захарова признала, что причиной для отказа российской стороне стала полномасштабная война России против Украины.

"Приходится констатировать, что объединительный образ королевы Елизаветы II, которая за время своего правления принципиально не вмешивалась в политику, не стал препятствием для разделяющих выпадов Лондона, подчиненных решению собственных конъюнктурных задач", – добавила российский политик.

Напомним, Россию не пригласили на похороны королевы Елизаветы ІІ. На похоронах монархини официальный Лондон также не пожелал видеть представителей Беларуси, которая принимает участие в полномасштабной войне РФ против Украины.

Ранее Фокус в своей статье рассказывал, как королева Елизавета поддерживала Украину, несмотря на то, что не могла делать резких политических заявлений. В частности, королева Елизавета часто появлялась на публике в сине-желтых образах.