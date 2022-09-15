У МЗС РФ заявили, що Єлизавета II "боролася проти Бандери та Шухевича" під час Другої світової

За словами Марії Захарової, покійна королева служила в лавах територіальної оборони британських збройних сил і боролася проти нацистів та "їхніх українських прибічників".

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Офіційна представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що рішення Лондона не кликати представників Росії на похорон покійної королеви Єлизавети II виглядає "по-блюзнірськи". Про це повідомляється на офіційному сайті МЗС РФ.

За словами Захарової, у роки Другої Світової війни королева Єлизавета II служила у територіальній обороні британських збройних сил, які "боролися з нацистами та їхніми українськими прибічниками Степаном Бандерою та Романом Шухевичем".

"Розглядаємо цю британську спробу використати національну трагедію, яка торкнулася серця мільйонів людей у всьому світі, з геополітичною метою для зведення рахунків з нашою країною в дні жалоби як глибоко аморальну", — підкреслила одіозна представниця зовнішньополітичного відомства країни-агресора.

При цьому Захарова визнала, що причиною відмови російській стороні стала повномасштабна війна Росії проти України.

"Доводиться констатувати, що об'єднавчий образ королеви Єлизавети II, яка за час свого правління принципово не втручалася в політику, не став перешкодою для випадів Лондона, що розділяють і які підпорядковані вирішенню власних кон'юнктурних завдань", — додала російська політикиня.

Нагадаємо, Росію не запросили на похорон королеви Єлизавети ІІ. На похороні монархині офіційний Лондон також не побажав бачити представників Білорусі, яка бере участь у повномасштабній війні РФ проти України.

Раніше Фокус у своїй статті розповідав, як королева Єлизавета підтримувала Україну, незважаючи на те, що не могла робити різких політичних заяв. Зокрема, королева Єлизавета часто з'являлася на публіці у синьо-жовтих образах.