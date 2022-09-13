Росію не запросили на похорон королеви Єлизавети ІІ, — ЗМІ

На похороні монарха офіційний Лондон також не побажав бачити представників Білорусі, яка бере участь у війні Росії з Україною.

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Президент РФ Володимир Путін, як і будь-який інший представник Кремля, не братиме участі в церемонії прощання з королевою Великобританії Єлизаветою ІІ, оскільки Росію не запросили на церемонію похорону монарха. Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела у Вайтголлі.

За інформацією ЗМІ, офіційний Лондон вирішив, що присутність представників РФ небажана на церемонії прощання з померлою королевою.

Також на похорон Єлизавети ІІ не запросили Білорусь.

Джерело Reuters в уряді Великобританії вважає, що такі кроки пов'язані з прагненням Лондона ізолювати Росію та її союзницю Білорусь через повномасштабну війну в Україні.

Крім того, на похорон Її Величності не запросили й представників М'янми. Ця країна також потрапила під санкції Великобританії через те, що уряд країни посилює підтримку громади рохінджу в країні Південно-Східної Азії (Великобританія вважає, що збройні сили М'янми та поліція винні в геноциді мусульман народу рохінджу в штаті Ракхайн, — ред.).

Похорон Єлизавети ІІ: які країни запрошені

На церемонію прощання з покійним монархом офіційний Лондон запросив понад 500 представників із більшості країн світу. Здебільшого це глави держав, кожного з яких супроводжуватиме одна офіційна особа.

На похороні 19 вересня очікують побачити лідера США Джо Байдена та федерального президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра.

Будуть присутні навіть представники Ірану. Щоправда, в цьому випадку на жалобну церемонію прибуде лише посол.

Раніше Фокус писав про те, чи приїде на похорон королеви Єлизавети ІІ президент Росії Володимир Путін. Тоді стало відомо, що російський лідер не планує особисто бути присутнім на похороні британського монарха, а Кремль ще не визначився з кандидатурою, яка зможе його замінити.

Також ми повідомляли нашим читачам про те, де поховають Єлизавету ІІ. Монарха поховають у Меморіальній каплиці короля Георга VI у Віндзорському замку. Пізніше туди перенесуть рештки її покійного чоловіка, принца Філіпа.