Похорон королеви Єлизавети: у Кремлі розповіли, чи приїде на них Путін

Російський лідер не планує особисто бути присутнім на похороні британської монархині, а Кремль ще не визначився з кандидатурою, яка зможе його замінити.

Президент Росії Володимир Путін не планує особисто бути присутнім на похороні королеви Великобританії Єлизавети II, яка померла в четвер, 8 вересня, у замку Балморал (Шотландія). Про це повідомив речник президента РФ Дмитро Пєсков.

За його словами, лідер Росії не буде особисто присутнім біля труни з тілом британської монархині, оскільки "такий варіант не розглядають".

Відповідно до дипломатичних протоколів, бути представником РФ на похороні Єлизавети II може не лише Путін. Але для цього Кремль має визначитися з офіційною особою, яка б могла представити країну на жалобних заходах.

Але поки у РФ не готові говорити про це.

Пєсков наголосив, що ясності про те, хто представлятиме Росію на похороні, поки немає, і це пов'язано зі станом справ у самій Великій Британії.

"Поки не оголошено, якою буде протокольна практика, чи взагалі буде передбачено участь когось у похороні, це ж все має бути оголошено якось королівським двором, владою Великобританії, поки не було таких оголошень", — сказав речник президента Росії.

Смерть королеви Великобританії Єлизавети ІІ: що відомо

У середу, 7 вересня, британська королева відмовилася від участі у віртуальному засіданні таємної ради. Тоді лікарі порадили їй відпочивати.

У четвер, 8 вересня, з офіційного повідомлення Букінгемського палацу стало відомо, що здоров'я Її Величності погіршилося. Медики порекомендували Єлизаветі II знаходитися під цілодобовим наглядом медиків.

Цього ж дня у Великій Британії почали відбуватися безпрецедентні речі, які, за словами журналістів, наближених до королівської родини, могли свідчити про те, що стан здоров'я монархині критично погіршився.

Так, перед Букінгемським палацом поставили інформаційну табличку, яка повідомляла, що традиційна зміна варти не відбудеться.

Крім того, BBC One призупинив регулярні програми, а ведучий Х'ю Едвардс з'явився у кадрі у жалобному костюмі.

Крім того, біля воріт замку Балморал в Абердінширі, де була королева Єлизавети II, почали збиратися десятки стурбованих людей. Вони висловлювали підтримку хворій монархині.

Після полудня на тлі повідомлень про те, що Єлизавета II скаржиться на погане самопочуття і найближчим часом не залишить замок Балморал, у ЗМІ почала поширюватися інформація про її смерть. Інформацію про смерть монарха виставили з фейкового облікового запису ЗМІ у твіттері.

Після цього стало відомо про те, що до Балморалу екстрено з'їжджаються члени королівської родини.

О 16:30 за місцевим часом (Лондон) з'явилося повідомлення королівської родини про те, що королева мирно померла у Балморалі.

Фокус вже писав про те, де поховають Єлизавету II. Монархиню віддадуть землі у Меморіальній каплиці короля Георга VI у Віндзорському замку. Пізніше туди перенесуть останки її покійного чоловіка, принца Філіпа.

Нагадаємо, що в Аргентині політик відсвяткував смерть британської королеви шампанським. Сантьяго Кунео заявив, що підняв келих з нагоди смерті королеви і заявив, що "старий мішок із г**ном помер!".