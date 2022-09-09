Похороны королевы Елизаветы: в Кремле рассказали, приедет ли на них Путин

Российский лидер не планирует лично присутствовать на похоронах британской монархини, а Кремль еще не определился с кандидатурой, которая сможет его заменить.

Президент России Владимир Путин не планирует лично присутствовать на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II, которая скончалась в четверг, 8 сентября, в замке Балморал (Шотландия). Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, лиде России не будет лично присутствовать у гроба с телом британской монархини, так как "такой вариант не рассматривается".

Согласно дипломатических протоколов, быть представителем РФ на похоронах Елизаветы II может не только Путин. Но для этого Кремль должен определиться с официальным лицом, которое и могло бы представить страну на траурных мероприятиях.

Но пока в РФ не готовы говорить об этом.

Песков подчеркнул, что ясности о том, кто будет представлять Россию на похоронах пока нет и это связанно с положением дел в самой Великобритании.

"Пока не было объявлено, какая будет протокольная практика, будет ли вообще предусмотрено участие кого-то в похоронах, это же все должно быть объявлено как-то королевским двором, властями Великобритании, пока не было таких объявлений", — сказал спикер президента России.

Смерть королевы Великобритании Елизаветы II: что известно

В среду, 7 сентября, британская королева отказалась от участия в виртуальном заседании тайного совета. Тогда врачи порекомендовали ей отдыхать.

В четверг, 8 сентября, из официального сообщения Букингемского дворца стало известно, что здоровье Ее Величества ухудшилось. Медики порекомендовали Елизавете II находится под круглосуточным наблюдением медиков.

В этот же день в Великобритании начали происходить беспрецедентные вещи, которые, по словам журналистов, приближенных к королевской семье, могли свидетельствовать о том, что состояние здоровья монархини критически ухудшилось.

Так, перед Букингемским дворцом поставили информационную табличку, которая сообщала о том, что традиционная смена караула не состоится.

Кроме того, BBC One приостановил регулярные программы, а ведущий Хью Эдвардс появился в кадре в траурном костюме.

Кроме того, у ворот замка Балморал в Абердиншире, где находилась королева Елизаветы II, начали собираться десятки обеспокоенных людей. Они выражали поддержку заболевшей монархине.

После полудня на фоне известий о том, что Елизавета II жалуется на самочувствие и в ближайшее время не покинет замок Балморал, в СМИ начала распространяться информация о ее кончине. Информацию о смерти монарха выставили из фейкового аккаунта СМИ в Твиттере.

После этого стало известно о том, что в Балморал экстренно съезжаются члены королевской семьи.

В 16:30 по местному времени (Лондон) появилось сообщение королевской семьи о том, что королева мирно скончалась в Балморале.

Фокус уже писал о том, где похоронят Елизавету II. Монархиня будет предана земле в Мемориальной часовне короля Георга VI в Виндзорском замке. Позднее туда перенесут останки ее покойного мужа, принца Филиппа.

Напомним, что в Аргентине политик отпраздновал смерть британской королевы шампанским. Сантьяго Кунео заявил, что поднял бокал по случаю смерти королевы и заявил, что "старый мешок с д**мом умер!".