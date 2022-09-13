Россию не пригласили на похорон королевы Елизаветы ІІ, — СМИ

На похоронах монархини официальный Лондон также не пожелал видеть представителей Беларуси, которая принимает участие в войне России с Украиной.

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Президент РФ Владимир Путин, равно как и любой другой представитель Кремля не будет участвовать в церемонии прощания с королевой Великобритании Елизаветой ІІ, так как Россию не пригласили на церемонию похорон монархини. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники в Уайтхолле.

По информации СМИ, официальный Лондон посчитал присутствие представителей РФ нежелательным на церемонии прощания с умершей королевой.

Также на похороны Елизаветы ІІ не пригласили Беларусь.

Источник Reuters в правительстве Великобритании считает, что такие шаги связанны со стремлением Лондона изолировать Россию и ее союзницу Беларусь из-за полномасштабной войны в Украине.

Кроме того, на похороны Ее Величества не приглашены и представители Мьянмы. Эта страна также попала под санкции Великобритании из-за того, что правительство страны усиливает поддержку общины рохинджа в стране Юго-Восточной Азии (Великобритания считает, что вооруженные силы Мьянмы и полиция виновны в геноциде мусульман народа рохинджа в штате Ракхайн, — ред.).

Похорон Елизаветы ІІ: какие страны приглашены

На церемонию прощания с покойной монархиней официальный Лондон пригласил более 500 представителей из большинства стран мира. В основном это — главы государств, каждого из которых будет сопровождать одно официальное лицо.

На похоронах 19 сентября ожидают увидеть лидера США Джо Байдена и федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Будут присутствовать даже представители Ирана. Правда, в этом случае на траурную церемонию прибудет только посол.

Ранее Фокус писал о том, приедет ли на похороны королевы Елизаветы ІІ президент России Владимир Путин. Тогда стало известно, что российский лидер не планирует лично присутствовать на похоронах британской монархини, а Кремль еще не определился с кандидатурой, которая сможет его заменить.

Также мы сообщали нашим читателям о том, где похоронят Елизавету II. Монархиня будет предана земле в Мемориальной часовне короля Георга VI в Виндзорском замке. Позднее туда перенесут останки ее покойного мужа, принца Филиппа.