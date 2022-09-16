В оккупированном Бердянске ликвидировали супружескую пару коллаборантов, — росСМИ

Коллаборнт Олег Бойко работал в оккупационной администрации, а его жена Людмила Бойко возглавляла комиссию по подготовке к "референдуму". Оккупанты обвиняют в убийстве украинские власти.

Related video

В оккупированном Россией Бердянске Запорожской области был убит так называемый заместитель главы оккупационной администрации региона по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Бойко. Об этом сообщает российское издание "РИА Новости" со ссылкой на оккупантов.

Кроме того, убитой нашли и жену коллаборанта Людмилу Бойко. Она также сотрудничала с российскими оккупантами и возглавляла "городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума".

Глава оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что двойное убийство произошло 16 сентября в одном из микрорайонов оккупированного города. Он обвинил в этом власти Украины.

Что говорят украинские официальные лица?

На момент написания материала украинские власти никак не отреагировали на смерть коллаборантов.

Напомним, 16 сентября сообщалось, что в Луганске ликвидировали "Генпрокурора ЛНР" Сергея Горенко. Он погиб вместе со своей заместительницей Екатериной Стегленко в результате взрыва в здании "Генпрокуратуры ЛНР". Мужчина работал на российских оккупантов, начиная с 2014 года.

Ранее, 26 августа сообщалось, что в оккупированном Бердянске ликвидировали "замначальника ГАИ" Александра Колесникова. Он погиб в результате взрыва возле его автомобиля.