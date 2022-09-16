В окупованому Бердянську ліквідували подружню пару колаборантів, — росЗМІ

Колаборнт Олег Бойко працював в окупаційній адміністрації, а його дружина Людмила Бойко очолювала комісію з підготовки до "референдуму". Окупанти звинувачують у вбивстві українську владу.

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В окупованому Росією Бердянську Запорізької області вбили так званого заступника голови окупаційної адміністрації регіону з питань житлово-комунального господарства Олега Бойка. Про це повідомляє російське видання "РИА Новости" з посиланням на окупантів.

Крім того, убитою знайшли й дружину колаборанта Людмилу Бойко. Вона також співпрацювала з російськими окупантами й очолювала "міську територіальну виборчу комісію з проведення референдуму".

Голова окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов заявив, що подвійне вбивство сталося 16 вересня в одному з мікрорайонів окупованого міста. Він звинуватив у цьому владу України.

Що кажуть українські офіційні особи?

На момент написання матеріалу українська влада ніяк не відреагувала на смерть колаборантів.

Нагадаємо, 16 вересня повідомлялося, що в Луганську ліквідували "Генпрокурора ЛНР" Сергія Горенка. Він загинув разом зі своєю заступницею Катериною Стегленко внаслідок вибуху в будівлі "Генпрокуратури ЛНР". Чоловік працював на російських окупантів, починаючи з 2014 року.

Раніше, 26 серпня, повідомлялося, що в окупованому Бердянську ліквідували "заступника начальника ДАІ" Олександра Колеснікова. Він загинув внаслідок вибуху біля його автомобіля.