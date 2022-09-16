Неядерное сдерживание: Ермак ответил, что нужно Украине для достижения военного паритета с РФ

В Офисе президента ответили, за счет чего Украина могла бы достичь военного паритета с Российской Федерацией.

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Глава Офиса президента Андрей Ермак высказал свое мнение относительно того, какие виды вооружений, а также производств, нужны Украине для достижения военного паритета с Российской Федерацией. Об этом он рассказал в одной из своих публикаций в Telegram.

Так, по мнению Ермака, полномасштабная война с Россией показала, что особую долю внимания нужно сосредоточить на современных зенитно-ракетных комплекса и средствах противовоздушной обороны.

По его словам, в этом Украине должны помочь поставки передовых типов вооружений в связке с развитием собственной ракетостроительной индустрии.

Глава офиса Зеленского убежден, что "что только симметричный ответ на угрозы позволит Украине усилить свою безопасность".

Напомним, что в США отреагировали на угрозы МИД РФ из-за передач ATACMS Украине. В Государственном департаменте США заявили, что Украина получает лишь то вооружение, которое обеспечивает ей возможность отстаивать свои территории на театре боевых действий.

Ранее Фокус также сообщал, что Папа Римский Франциск поддержал передачу оружия Украине. Понтифик заявил, что Киеву нужно быть готовым к переговорам с Россией. По его мнению, вести диалог с агрессором нужно, даже если не хочется.