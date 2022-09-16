Неядерне стримування: Єрмак відповів, що потрібно Україні для досягнення військового паритету з РФ

В Офісі президента відповіли, за рахунок чого Україна може досягти військового паритету з Російською Федерацією.

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Глава Офісу президента Андрій Єрмак висловив свою думку щодо того, які види озброєнь, а також виробництв потрібні Україні для досягнення військового паритету з Російською Федерацією. Про це він розповів в одній зі своїх публікацій у Telegram.

Так, на думку Єрмака, повномасштабна війна з Росією показала, що особливу частку уваги слід зосередити на сучасних зенітно-ракетних комплексах і засобах протиповітряної оборони.

За його словами, у цьому Україні мають допомогти постачання передових типів озброєнь у зв'язку з розвитком власної ракетобудівної індустрії.

Глава офісу Зеленського переконаний, що "що лише симетрична відповідь на погрози дозволить Україні посилити свою безпеку".

Нагадаємо, що в США відреагували на погрози МЗС РФ через передачу ATACMS Україні. У Державному департаменті США заявили, що Україна отримує лише те озброєння, яке забезпечує можливість відстоювати свої території на театрі бойових дій.

Раніше Фокус також повідомляв, що Папа Римський Франциск підтримав передачу зброї Україні. Понтифік заявив, що Києву потрібно бути готовим до переговорів із Росією. На його думку, вести діалог із агресором потрібно, навіть якщо не хочеться.