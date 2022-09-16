У США відреагували на погрози МЗС РФ через передачу ATACMS Україні

У Держдепі США заявили, що Україні надається лише те озброєння, яке забезпечує можливість захищати свою територію.

Related video

Представник Державного департаменту США Нед Прайс під час брифінгу 15 вересня заявив, що Вашингтон надає Україні лише ті системи озброєння, які їй необхідні для захисту своєї території. Заява прозвучала на тлі погроз офіційної представниці МЗС Росії Марії Захарової через можливе постачання Україні ракетних систем великої дальності.

"Я не відповідатиму на заяви Росії, але можу наголосити, що все, що ми надавали українським партнерам, має на меті лише забезпечення їм можливості захисту своєї території", — зазначив американський чиновник.

Україна запросила далекобійне озброєння

Перед цим в американських ЗМІ з'явилася інформація про те, що українська сторона запросила від США ракетну систему дальнього радіуса дії ATACMS, яку Вашингтон поки відмовляється надати. Відмова адміністрації президента Джо Байдена пов'язана з побоюванням, що Україна може використати її для завдання ударів по російській території і спровокувати масштабніший конфлікт із Заходом.

Погрози російської сторони

Реакція Кремля не забарилася. Представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова 15 вересня у зв'язку з цим заявила, що якщо такі поставки будуть, то це означатиме перехід Вашингтоном "червоної лінії". За її словами, у такий спосіб США стане "безпосередньою стороною конфлікту" і тому Росія в такій ситуації захищатиме свою територію всіма доступними засобами. Однак Захарова не уточнила, які засоби задіє Москва і що саме має на меті зробити.

Важливо

Зброя для стримування Росії чи для перемоги. Що можуть виділити Україні в Рамштайні

Раніше телеканал CNN з посиланням на джерело в Білому домі повідомив, що адміністрація президента Джо Байдена поки не готова надавати Україні далекобійні системи ATACMS. Американці вважають, що нещодавні успіхи ЗСУ на Харківському напрямі говорять про ефективність вже наданого Києву озброєння.

Адміністрація Байдена виступила з офіційною заявою щодо нового пакета військової допомоги Україні на суму 600 млн доларів. Глава Держдепу США Ентоні Блінкен повідомив, що черговий пакет включає додаткову зброю, боєприпаси та обладнання із запасів Міністерства оборони США.