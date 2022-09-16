В США отреагировали на угрозы МИД РФ из-за передач ATACMS Украине

В Госдепе США заявили, что Украине предоставляется лишь то вооружение, которое обеспечивает возможностью защищать свою территорию.

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Представитель Государственного департамента США Нед Прайс в ходе брифинга 15 сентября заявил, что Вашингтон предоставляет Украине только те системы вооружения, которые ей необходимы для защиты своей территории. Заявление прозвучало на фоне угроз официального представителя МИД России Марии Захаровой из-за возможных поставок Украине ракетных систем большой дальности.

"Я не буду отвечать на заявления России, но могу подчеркнуть, что все, что мы предоставляли украинским партнерам, имеет своей целью только обеспечение им возможности защиты своей территории", — отметил американский чиновник.

Украина запросила дальнобойное вооружение

Перед этим в американских СМИ появилась информация о том, что украинская сторона запросила от США ракетную систему дальнего радиуса действия ATACMS, которую Вашингтон пока отказывается предоставить. Отказ администрации президента Джо Байдена связан с опасением, что Украина может использовать ее для нанесения ударов по российской территории и спровоцировать более масштабный конфликт с Западом.

Угрозы российской стороны

Реакция Кремля не заставила себя ждать. Представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова 15 сентября в связи с этим заявила, что если такие поставки будут, то это будет означать переход Вашингтоном "красной линии". По ее словам, таким образом США станет "непосредственной стороной конфликта" и поэтому Россия в такой ситуации будет защищать свою территорию всеми доступными средствами. При этом Захарова конкретно не уточнила, какие средства задействует Москва и что именно намеревается сделать.

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Оружие для сдерживания России или для победы. Что могут выделить Украине в Рамштайне

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме сообщил, что администрация президента Джо Байдена пока не готова предоставлять Украине дальнобойные системы ATACMS. Американцы считают, что недавние успехи ВСУ на Харьковском направлении говорят об эффективности уже предоставленного Киеву вооружения.

Администрация Байдена выступила с официальным заявлением относительно нового пакета военной помощи Украине на сумму 600 млн долларов. Глава Госдепа США Энтони Блинкен сообщил, что очередной пакет включает в себя дополнительное оружие, боеприпасы и оборудование из запасов Министерства обороны США.