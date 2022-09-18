"Самомобилизация" в РФ: на Дальнем Востоке создают батальон "Тайфун" для войны в Украине

По словам отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова, без современных средств ведения войны "добробаты" превращаются в пушечное мясо.

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Полковник ГРУ штаба ВС РФ в отставке Владимир Квачков заявил, что батальоны легкой пехоты должны формироваться в каждом из регионов РФ, отметив также, что российской армии нужны не добровольческие батальоны, а современные дивизии, со всем и средствами разведки, целеуказания и связи. Запись интервью с Квачковым опубликована на видеохостинге Bastyon.

"Я сейчас прилетел с Дальнего Востока, и там сейчас формируют, по-моему, батальон "Тайфун". Что это такое? Это…<…> Скажу аккуратней, задача формировать такие батальоны легкой пехоты встанет практически, это Кадыров озвучивал, во всех наших субъектах. В чем порочность подобных вещей? Да, на безрыбье и рак рыба. Но без формирования соединений, дивизий, современных дивизий, со всеми средствами разведки, целеуказания и связи эти "добробаты" являются ["пушечным мясом", — подсказал Гиркин, интервьюер Квачкова], напоминает мне народное ополчение времен Второй мировой войны с одной винтовкой на троих", — заявил советский и российский военачальник.

Он также напомнил, что стрелковое оружие в войне в Украине уже утратило решающую роль. Гиркин добавил, что пулевых ранений на фронте у россиян только 3%, столько же, с его слов, было штыковых ранений в Первую мировую.

"Стрелковое оружие фактически стало оружием разведчиков и ДРГ, но не линейных боев", — пояснил он.

Что такое самомобилизация в РФ

В новой сводке ISW (Института изучения войны) сообщается о так называемых добровольческих батальонах в РФ, которые уже формируют в российских городах Владивостоке, Кирове, Воронеже, а также в регионах Чувашии и Башкирии. РосСМИ сообщают, что таких добровольцев обеспечат денежным довольствием в 220 тыс. рублей.

16 сентября мэрия Владивостока сообщила, что мужчинам в возрасте 25-63 лет, имеющим военный опыт, или тем, кто находится на учете в военкоматах, рассылают приглашения пополнить боевой армейский резерв (БАРС) или отряд "добровольцев" морской пехоты "Тигр". Мобилизованных таким образом в дальнейшем отправляют на войну в Украину.

Напомним, что во время контрнаступления в Харьковской области ВСУ взяли в плен сотни россиян. Об этом сообщил президент Зеленский, по словам которого, в РФ находится все же больше военнопленных украинцев, поэтому текущая задача — пополнение обменного фонда.

Ранее Фокус сообщал, что в день основания Херсона в городе начались уличные бои. Свидетели говорят, что автоматные очереди слышны почти в каждом городском районе. Российские войска, судя по реакциям, находятся в смятении и сообщают о "работе" ПВО.