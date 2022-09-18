"Самомобілізація" в РФ: на Далекому Сході створюють батальйон "Тайфун" для війни в Україні

За словами відставного полковника ГРУ Володимира Квачкова, без сучасних засобів ведення війни "добробати" перетворюються на гарматне м'ясо.

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Полковник ГРУ штабу ЗС РФ у відставці Володимир Квачков заявив, що батальйони легкої піхоти повинні формуватися в кожному з регіонів РФ, зазначивши також, що російській армії потрібні не добровольчі батальйони, а сучасні дивізії, з усіма та засобами розвідки, цілевказівки та зв'язку. Запис інтерв'ю з Квачковим опубліковано на відеохостингу Bastyon.

"Я зараз прилетів із Далекого Сходу, і там зараз формують, по-моєму, батальйон "Тайфун". Що це таке? Це…<…> Скажу акуратніше, завдання формувати такі батальйони легкої піхоти стане практично, це Кадиров озвучував, у всіх наших суб'єктах. У чому порочність подібних речей. Так, на безриб'ї і рак риба Але без формування сполучень, дивізій, сучасних дивізій, із усіма засобами розвідки, цілевказівки та зв'язку ці "добробати" є ["гарматним м'ясом", — підказав Гіркін, інтерв'юер Квачкова], нагадує мені народне ополчення часів Другої світової війни з однією гвинтівкою на трьох", — заявив радянський і російський воєначальник.

Він також нагадав, що стрілецька зброя у війні в Україні вже втратила вирішальну роль. Гіркін додав, що кульових поранень на фронті в росіян лише 3%, стільки ж, за його словами, було штикових поранень у Першу світову.

"Стрілкова зброя фактично стала зброєю розвідників і ДРГ, але не лінійних боїв", — пояснив він.

Що таке самомобілізація в РФ

У новому зведенні ISW (Інституту вивчення війни) повідомляється про так звані добровольчі батальйони в РФ, які вже формують у російських містах Владивостоці, Кірові, Воронежі, а також у регіонах Чувашії та Башкирії. РосЗМІ повідомляють, що таких добровольців забезпечать грошовим забезпеченням 220 тис. рублів.

16 вересня мерія Владивостока повідомила, що чоловікам віком 25-63 років, які мають військовий досвід, або тим, хто перебуває на обліку у військкоматах, розсилають запрошення поповнити бойовий армійський резерв (БАРС) або загін "добровольців" морської піхоти "Тигр". Мобілізованих у такий спосіб надалі відправляють на війну в Україну.

Нагадаємо, що під час контрнаступу в Харківській області ЗСУ взяли в полон сотні росіян. Про це повідомив президент Зеленський, за словами якого, в РФ перебуває все ж таки більше військовополонених українців, тому поточне завдання — поповнення обмінного фонду.

Раніше Фокус повідомляв, що у день заснування Херсона у місті почалися вуличні бої. Свідки кажуть, що автоматні черги чути майже у кожному міському районі. Російські війська, судячи з реакцій, перебувають у сум'ятті і повідомляють про "роботу" ППО.