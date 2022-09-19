В Кадиевке на Луганщине уничтожена казарма, где базировались наемники, – СМИ (видео)

Взрыв на территории ДК им. Горького прогремел сегодня ночью. По информации украинского блогера Дениса Казанского, в разрушенном здании находилась база "ЧВК Вагнера".

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В ночь с 18 на 19 сентября в оккупированной Кадиевке (раньше – Стаханов) Луганской области прогремел взрыв. Об этом пишет ряд местных пропагандистских Telegram-каналов.

Как сообщается, взрыв произошел на территории Дома культуры им. Горького по ул. Кирова. После этого там начался сильный пожар.

[ + – ] Пожар в ДК им. Горького в оккупированной Кадиевке.

На фотографиях и видео видно, что здание серьезно пострадало.

В российских пабликах пишут, что удар по территории ДК якобы нанесла украинская армия. В частности, так называемый "посол ЛНР в России" Родион Мирошник считает, что ВСУ выпустили три ракеты из установки HIMARS.

Утром экстренные службы продолжали разбор завалов и вели поиск погибших.

Украинский блогер Денис Казанский утверждает, что в здании разрушенного ДК находилась военная казарма. По предварительной информации, там базировались наемники из так называемой частной военной компании Вагнера. Сообщается как минимум о десяти погибших.

Напомним, Южноукраинская АЭС попала под обстрел российских войск. Атака ВС РФ по ядерному объекту в Николаевской области повредила здание станции, на месте взрыва образовалась воронка глубиной 2 метра.

Ранее мы также писали о том, что российские войска пытаются организованно отступить с Херсонской области. Аналитики предполагают, что если ВСУ будут продолжать блокировать снабжение группировки врага через Днепр, и продолжат контрнаступательные действия, то контроль над большей частью области будет получен в течении ближайших недель.