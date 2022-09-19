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В Кадиевке на Луганщине уничтожена казарма, где базировались наемники, – СМИ (видео)

Кадиевка, взрыв, дом культуры, база вагнера, луганская область
Здание Дома культуры в Кадиевке после взрыва и пожара.

Взрыв на территории ДК им. Горького прогремел сегодня ночью. По информации украинского блогера Дениса Казанского, в разрушенном здании находилась база "ЧВК Вагнера".

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В ночь с 18 на 19 сентября в оккупированной Кадиевке (раньше – Стаханов) Луганской области прогремел взрыв. Об этом пишет ряд местных пропагандистских Telegram-каналов.

Как сообщается, взрыв произошел на территории Дома культуры им. Горького по ул. Кирова. После этого там начался сильный пожар.

Кадиева, взрыв, дк, дом культуры, пожар, луганская область, база вагнеровцев Fullscreen
Пожар в ДК им. Горького в оккупированной Кадиевке.

На фотографиях и видео видно, что здание серьезно пострадало.

В российских пабликах пишут, что удар по территории ДК якобы нанесла украинская армия. В частности, так называемый "посол ЛНР в России" Родион Мирошник считает, что ВСУ выпустили три ракеты из установки HIMARS.

Утром экстренные службы продолжали разбор завалов и вели поиск погибших.

Украинский блогер Денис Казанский утверждает, что в здании разрушенного ДК находилась военная казарма. По предварительной информации, там базировались наемники из так называемой частной военной компании Вагнера. Сообщается как минимум о десяти погибших.

Напомним, Южноукраинская АЭС попала под обстрел российских войск. Атака ВС РФ по ядерному объекту в Николаевской области повредила здание станции, на месте взрыва образовалась воронка глубиной 2 метра.

Ранее мы также писали о том, что российские войска пытаются организованно отступить с Херсонской области. Аналитики предполагают, что если ВСУ будут продолжать блокировать снабжение группировки врага через Днепр, и продолжат контрнаступательные действия, то контроль над большей частью области будет получен в течении ближайших недель.