У Кадіївці на Луганщині знищено казарму, де базувалися найманці, — ЗМІ (відео)

Вибух на території БК ім. Горького прогримів сьогодні вночі. За інформацією українського блогера Дениса Казанського, у зруйнованій будівлі була база "ПВК Вагнера".

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У ніч із 18 на 19 вересня в окупованій Кадіївці (раніше — Стаханов) Луганської області пролунав вибух. Про це пише низка місцевих пропагандистських Telegram-каналів.

Як повідомляється, вибух стався на території Будинку культури ім. Горького на вул. Кірова. Після цього там почалася сильна пожежа.

[ + – ] Пожежа в БК ім. Горького в окупованій Кадіївці

На фотографіях і відео видно, що будівля серйозно постраждала.

У російських пабліках пишуть, що удару по території БК нібито завдала українська армія. Зокрема, так званий "посол ЛНР у Росії" Родіон Мірошник вважає, що ЗСУ випустили три ракети з установки HIMARS.

Уранці екстрені служби продовжували розбір завалів і вели пошук загиблих.

Український блогер Денис Казанський стверджує, що в будівлі зруйнованого ДК була військова казарма. За попередньою інформацією, там базувалися найманці з так званої приватної військової компанії Вагнера. Повідомляється щонайменше про десять загиблих.

Нагадаємо, Південноукраїнська АЕС потрапила під обстріл російських військ. Атака ЗС РФ по ядерному об'єкту в Миколаївській області пошкодила будівлю станції, на місці вибуху утворилася вирва глибиною 2 метри.

Раніше ми також писали, що російські війська намагаються організовано відступити з Херсонської області. Аналітики припускають, що якщо ЗСУ продовжуватимуть блокувати постачання угруповання ворога через Дніпро, і продовжать контрнаступальні дії, то контроль над більшою частиною області буде отримано протягом найближчих тижнів.