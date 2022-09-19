Російські війська намагаються організовано відступити з Херсонської області, — ISW

Аналітики припускають, що якщо ЗСУ продовжуватимуть блокувати постачання угруповання ворога через Дніпро та продовжать контрнаступальні дії, то контроль над більшою частиною області буде отримано протягом найближчих тижнів.

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Контрнаступ ЗСУ на Херсонському напрямку просувається й далі. Російські війська намагаються організовано відступити. Про це повідомляється у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики припускають, що ЗС РФ спробує зробити більш контрольований і свідомий відхід у західній частині Херсонської області, щоб уникнути повторного краху, як це було в Харківській області. У Херсонській області російські війська мають укріпленіші позиції, а також більшу кількість особового складу. Угруповання було посилено деякими частинами ВДВ і підрозділами з 1-ої гвардійської танкової армії, яка зазнала краху в Харківській області. Саме вони кинули велику кількість техніки та боєприпасів, коли відступали з Харківщини.

Контрнаступ ЗСУ в Херсонській області просувається вперед. Російські сили намагаються сповільнити його та відступити на обороноздатніші позиції, а не кинути все й тікати. Постійні атаки ЗСУ шляхами сполучення через Дніпро в регіоні, мабуть, усе більше впливають на постачання військ РФ на правому березі. Нещодавно з'явилися повідомлення, що в ЗС РФ не вистачає води й продовольства в Херсоні. Також помітно ослаблення вогню артилерії ЗС РФ, принаймні тимчасове.

В ISW припускають, що ЗСУ зможуть повернути більшу частину, якщо не всю, Херсонської області найближчими тижнями, якщо продовжуватимуть припиняти спроби перекинути підкріплення до Херсона та наступу піхоти. Просування може залишатися повільним, але ситуація може змінитися, якщо ЗС РФ почнуть більше відходити.

Нагадаємо, в ОК "Південь" заявляли, що майже вся Херсонська область перебуває під вогневим контролем ЗСУ. Самі військові продовжують контрнаступ.

Фокус розбирався, що треба знати про контрнаступ ЗСУ в боях за Херсонщину та Харківщину.