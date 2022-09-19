Российские войска пытаются организованно отступить с Херсонской области, – ISW

Аналитики предполагают, что если ВСУ будут продолжать блокировать снабжение группировки врага через Днепр, и продолжат контрнаступательные действия, то контроль над большей частью области будет получен в течении ближайших недель.

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Контрнаступление ВСУ на Херсонском направлении продвигается и дальше. Российские войска пытаются организовано отступить. Об этом сообщается в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики предполагают, что ВС РФ попытаются совершить более контролируемый и преднамеренный отход в западной части Херсонской области, чтобы избежать повторного краха как это было в Харьковской области. В Херсонской области у российских войск есть более укрепленные позиции, а также большее количество личного состава. Группировка была усилена некоторыми частями ВДВ и подразделениями из 1-й гвардейской танковой армии, которая потерпела крах в Харьковской области. Именно они бросили большое количество техники и боеприпасов, когда отступали из Харьковщины.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области продвигается вперед. Российские силы пытаются замедлить его и отступить на более обороноспособные позиции, а не бросить все и бежать. Постоянные атаки ВСУ по путям сообщения через Днепр в регионе, по-видимому, все больше влияют на снабжение войск РФ на правом берегу. Недавно появились сообщения, что у ВС РФ не хватает воды и продовольствия в Херсоне. Также заметно ослабление огня артиллерии ВС РФ, по крайней мере временное.

В ISW предполагают, что ВСУ смогут вернуть большую часть, если не всю, Херсонской области в ближайшие недели, если будут продолжаться пресекаться попытки перебросить подкрепление в Херсон и наступление пехоты. Продвижение может оставаться медленным, но ситуация может измениться, если ВС РФ начнут больше отходить.

Напомним, в ОК "Юг" заявляли, что почти вся Херсонская область находится под огневым контролем ВСУ. Сами военные продолжают контрнаступление.

Фокус разбирался, что нужно знать о контрнаступлении ВСУ в боях за Херсонщину и Харьковщину.