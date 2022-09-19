В оккупированном Сватово взорвалась база солдат РФ: погибли более 200 оккупантов, — Гайдай

Российская армия стягивает войска к линии фронта и тщательно готовится к обороне в ожидании контрнаступления ВСУ.

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В результате взрыва на территории бывшей автостанции во временно оккупированном городе Сватово Луганской области погибли более 200 солдат Вооруженных сил РФ. Об этом в эфире национального телемарафона заявил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Ночью в Сватово произошел взрыв на бывшей автостанции, потом там сделали гостиницу и где-то более 200 солдат российской армии там погибло", — сказал чиновник.

[ + – ] Сватово на карте

Руководитель Луганской ОВА добавил, что на данный момент оккупанты стягивают войска к линии фронта, тщательно готовятся к обороне занятой ими территории. Однако оккупанты могут испытывать проблемы с боекомплектом, так как Вооруженные силы Украины наносят удары по складам противника.

Помимо этого Гайдай упомянул, что на оккупированной территории Луганской области российские военные глушат мобильную связь и интернет, а также проводят тщательные проверки местного населения.

Напомним, неделю назад Гайдай сообщал, что на фоне успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины российские военные подразделения покидают свои позиции в Луганской области и убегают вглубь оккупированных территорий или в РФ.

Тем временем недавно президент РФ Владимир Путин заявил, что наступательная операция армии России не прекращена, однако силы государства-агрессора "не спешат" в этом отношении.