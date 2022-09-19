В окупованому Сватовому вибухнула база солдатів РФ: загинуло понад 200 окупантів, — Гайдай

Російська армія стягує війська до лінії фронту і ретельно готується до оборони, очікуючи контрнаступ ЗСУ.

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Внаслідок вибуху на території колишньої автостанції у тимчасово окупованому місті Сватове Луганської області загинуло понад 200 солдатів Збройних сил РФ. Про це в ефірі національного телемарафону заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Вночі у Сватовому стався вибух на колишній автостанції, потім там зробили готель і десь понад 200 солдатів російської армії там загинуло", — сказав чиновник.

[ + – ] Сватове на карті

Керівник Луганської ОВА додав, що наразі окупанти стягують війська до лінії фронту, ретельно готуються до оборони зайнятої ними території. Однак окупанти можуть мати проблеми з боєкомплектом, оскільки Збройні Сили України завдають ударів по складах противника.

Крім цього, Гайдай згадав, що на окупованій території Луганської області російські військові глушать мобільний зв'язок та інтернет, а також проводять ретельні перевірки місцевого населення.

Нагадаємо, тиждень тому Гайдай повідомляв, що на тлі успішного контрнаступу Збройних Сил України російські військові підрозділи залишають свої позиції на Луганщині і тікають углиб окупованих територій або у РФ.

Тим часом нещодавно президент РФ Володимир Путін заявив, що наступальна операція армії Росії не припинена, проте сили держави-агресора "не поспішають" щодо цього.