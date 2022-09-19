ВС РФ пытаются отстроить переправу через разрушенный мост на Каховской ГЭС, — "Схемы" (фото)

По данным Генштаба, российские оккупанты готовят себе пути для отступления. Спутниковые снимки показали, что возле разрушенного моста ВС РФ также соорудили две небольших переправы.

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Российские войска пытаются отстроить переправу через мост на Каховской гидроэлектростанции, что в оккупированной Новой Каховке Херсонской области. Ранее украинские военные уничтожили его с помощью ракетных ударов. Об этом сообщает программа журналистских расследований "Схемы" со ссылкой на предоставленные компанией Planet Labs спутниковые снимки.

Журналисты отмечают, что на свежих кадрах, датируемых 18 сентября, под разрушенным мостом видна насыпь с неизвестной смесью и потопленные ранее вагоны.

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты потопили их для того, чтобы отстроить переправу в районе Каховской ГЭС и создать себе пути для отступления.

"В связи с успешными действиями Сил обороны по выведению из строя всех переправ через Днепр на Херсонском направлении, оккупанты готовят себе пути отступления. Так, в районе Каховской ГЭС, для постройки в дальнейшем переправы, они затопили 9 вагонов", — сообщалось в сводках ведомства 18 сентября.

"Схемы" также предоставили снимок, который был сделан 16 сентября. На нем можно увидеть, где были затоплены вагоны, после чего на этом же месте появилась насыпь. Кроме того, спутниковые фотографии Каховской ГЭС показали, что армия РФ создала две небольшие переправы, которых 2 сентября еще не было.

Напомним, 19 сентября аналитики из Института изучения войны сообщали, что ВС РФ пытаются организовано отступить из Херсонской области. В ISW считают, что если украинская армия будет продолжать блокировать снабжение оккупантов через реку Днепр и наступать, то сможет вернуть под контроль большую часть региона в ближайшие недели.

14 сентября в ОК "Юг" заявляли, что почти все Херсонская область находится под огневым контролем ВСУ. Кроме того, контрнаступление украинских войск продолжается, а ВС РФ отходят от ранее занятых позиций.