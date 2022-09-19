ЗС РФ намагаються відбудувати переправу через зруйнований міст на Каховській ГЕС, — "Схеми" (фото)

За даними Генштабу, російські окупанти готують шляхи для відступу. Супутникові знімки показали, що біля зруйнованого мосту ЗС РФ також спорудили дві невеликі переправи.

Related video

Російські війська намагаються відбудувати переправу через міст на Каховській гідроелектростанції, що знаходиться в окупованій Новій Каховці Херсонської області. Раніше українські військові знищили його ракетними ударами. Про це повідомляє програма журналістських розслідувань "Схеми" з посиланням на надані компанією Planet Labs супутникові знімки.

Журналісти зазначають, що на свіжих кадрах, що датуються 18 вересня, під зруйнованим мостом видно насип із невідомою сумішшю та потоплені раніше вагони.

За даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти потопили їх для того, щоб відбудувати переправу поблизу Каховської ГЕС і створити собі шляхи для відступу.

"У зв'язку з успішними діями Сил оборони щодо виведення з ладу всіх переправ через Дніпро на Херсонському напрямку, окупанти готують собі шляхи відступу. Так, у районі Каховської ГЕС, для будівництва надалі переправи, вони затопили 9 вагонів", — повідомлялося у зведеннях відомства 18 вересня.

"Схеми" також надали знімок, зроблений 16 вересня. На ньому можна побачити, де були затоплені вагони, після чого на цьому місці з'явився насип. Крім того, супутникові фотографії Каховської ГЕС показали, що армія РФ створила дві невеликі переправи, яких ще 2 вересня не було.

Нагадаємо, 19 вересня аналітики з Інституту вивчення війни повідомляли, що ЗС РФ намагаються організовано відступити з Херсонської області. В ISW вважають, що якщо українська армія продовжуватиме блокувати постачання окупантів через річку Дніпро і наступатиме, то зможе повернути під контроль більшу частину регіону найближчими тижнями.

14 вересня в ОК "Південь" заявляли, що майже вся Херсонська область перебуває під вогневим контролем ЗСУ. Крім того, контрнаступ українських військ триває, а ЗС РФ відходить від раніше зайнятих позицій.