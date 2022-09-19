ВС РФ держат в плену 50 женщин с "Азовстали", среди них есть беременные, — полк "Азов"

Одна из женщин находится на четвертом месяце беременности, а другая — уже должна рожать.

Related video

В российском плену до сих пор находятся около 50 женщин, которые вышли из укрытий "Азовстали". Эту информацию в интервью изданию "Украинская правда" подтвердила глава патронажной службы спецполка Нацгвардии "Азов" Елена Толкачева.

По ее словам, в плену ВС РФ пребывают около 50 женщин, вышедших из укрытий "Азовстали" в Мариуполе, а среди них есть беременные.

Елена Толкачева заявила, что в целом территорию завода в оккупированном городе покинули почти 2 тысячи военнослужащих, 900 из которых — бойцы спецполка "Азов". Глава патронажной службы рассказала, что по договоренностям между Украиной и Россией после обмена тяжелыми ранеными должны были отдать женщин, однако они до сих пор находятся в российском плену.

Там (на территории "Азовстали" — ред.) гражданские еще оставались, женщин было очень много. У нас две беременные женщины, одна женщина из "Азова", вторая женщина или пограничница или морская пехота — я точно не знаю. Та, что не из "Азова", она уже вот-вот должна рожать. Та, что из "Азова" женщина, на четвертом месяце беременности", — продолжила Толкачева в общении с журналистами.

Руководитель патронажной службы "Азова" возмутилась тем, что международное сообщество "настолько импотентно", что не может посодействовать возвращению хотя бы беременных женщин из российского плена. В этом контексте Толкачева подчеркнула, что мир может забыть о Женевских конвенциях, которые страна-агрессор постоянно нарушает в ходе вторжения в Украину.

Судя по информации оккупантов и коллаборантов, как отмечает военнослужащая, часть пленных с "Азовстали" находится в Еленовке, а других перевели в неподконтрольный Киеву Донецк. Договоренности между сторонами конфликта также предусматривали, что пленные каждые две недели смогут звонить своим родным, однако и это обещание было нарушено захватчиками.

"Красный Крест не выполняет свои функции. Были условия, что два раза в неделю ребята будут иметь возможность связываться с родственниками. Красный Крест должны были проконтролировать это. Они не могут даже это проконтролировать", — резюмировала Толкачева, комментируя пребывание украинских военнослужащих в плену.

Напомним, ранее защитники "Азовстали", которые вернулись из российского плена, рассказали, как оккупанты избивают и пытают украинских военнопленных.

Также сообщалось, что пророссийские боевики "ДНР" отменили мораторий на смертную казнь на фоне возможного проведения "трибунала" над украинскими военнопленными.