ЗС РФ тримають у полоні 50 жінок з "Азовсталі", серед них є вагітні, — полк "Азов"

Одна з жінок перебуває на четвертому місяці вагітності, а інша вже має народжувати.

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У російському полоні досі перебувають близько 50 жінок, які вийшли з укриттів "Азовсталі". Цю інформацію в інтерв'ю "Українській правді" підтвердила голова патронатної служби спецполку Нацгвардії "Азов" Олена Толкачова.

За її словами, у полоні ЗС РФ перебувають близько 50 жінок, які вийшли з укриттів "Азовсталі" у Маріуполі, а серед них є вагітні.

Олена Толкачова заявила, що загалом територію заводу в окупованому місті залишили майже 2 тисячі військовослужбовців, 900 із яких — бійці спецполку "Азов". Глава патронатної служби розповіла, що за домовленостями між Україною та Росією після обміну важкими пораненими мали віддати жінок, проте вони досі перебувають у російському полоні.

Там (на території "Азовсталі" — ред.) цивільні ще залишалися, жінок було дуже багато. У нас дві вагітні жінки, одна жінка з "Азова", друга жінка чи прикордонниця, чи морська піхотинка — я точно не знаю. Та, що не з "Азова", вона вже ось-ось має народжувати. Та, що з "Азова" жінка, на четвертому місяці вагітності", — продовжила Толкачова у спілкуванні з журналістами.

Керівниця патронатної служби "Азова" обурилася тим, що міжнародна спільнота "настільки імпотентна", що не може посприяти поверненню хоча б вагітних жінок із російського полону. У цьому контексті Толкачова наголосила, що світ може забути про Женевські конвенції, які країна-агресор постійно порушує під час вторгнення в Україну.

Судячи з інформації окупантів та колаборантів, як зазначає військовослужбовиця, частина полонених з "Азовсталі" перебуває в Оленівці, а інших перевели до непідконтрольного Києву Донецька. Домовленості між сторонами конфлікту також передбачали, що полонені кожні два тижні зможуть дзвонити своїм рідним, однак і цю обіцянку загарбники порушили.

"Червоний Хрест не виконує своїх функцій. Були умови, що двічі на тиждень полонені матимуть можливість зв'язуватися з родичами. Червоний Хрест мали проконтролювати це. Вони не можуть навіть це проконтролювати", — резюмувала Толкачова, коментуючи перебування українських військовослужбовців у полоні.

Нагадаємо, раніше захисники "Азовсталі", які повернулися з російського полону, розповіли, як окупанти б'ють та катують українських військовополонених.

Також повідомлялося, що проросійські бойовики "ДНР" скасували мораторій на страту на тлі можливого проведення "трибуналу" над українськими військовополоненими.