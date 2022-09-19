ВС РФ зажали на правом берегу Днепра в Херсонской области, им предложили сдаться, — ОК "Юг"

По данным оперативного командования, россияне деморализованы и, понимая, что скоро им придется отступать, пытаются обогатиться, грабят банки и магазины.

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Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона "Єдині новини" рассказала о том, в каком положении оказались российские войска в Херсонской области. По ее словам, находящиеся там оккупанты деморализованы, не понимают, зачем их согнали на это направление и видят, что сдаться в плен проще, чем пытаться пробиваться к своим.

"Огневой контроль, под которым мы держим транспортные артерии через Днепр, заставляет их понять, что они стиснуты между силами обороны Украины и правым берегом. Поэтому им предложен выход под эгидой международного гуманитарного права", — отметила Гуменюк.

Она сообщила, что фиксируются случаи, когда россияне пытаются договориться о сдаче в плен, но каждый такой случай тщательно проверяют, так как враг коварен и может устраивать провокации. При этом иногда оккупанты формируют ударные группы, пробуя прорвать оборону ВСУ, но, получив огневой отпор, понимают, что нужно сдаваться.

Действия оккупантов вдали от передовой тоже говорят о том, что они смирились с неизбежным поражением.

"То, как оккупационные войска грабят банки и магазины, косвенно свидетельствует о том, что они осознают, что оставаться здесь им не придется, скорее всего, они уже готовы быть выгнанными", — подчеркнула Наталья Гуменюк.

По ее словам. нервничают не только российские военные, но и херсонские коллаборанты. Они пытаются эвакуироваться со всем имуществом, которое намародерили, вывозят семьи.

Напомним, ранее оккупационные власти признали, что ВСУ не имели отношения к перестрелке вечером 17 сентября в Херсоне. Так называемый "замглавы администрации Херсонской области" Кирилл Стремоусов заявил, что инцидент произошел по вине "группы идиотов с оружием".

Сообщалось также, что оккупанты в Херсоне готовят провокации в учебных заведениях. Россияне намерены обвинить ВСУ, пытаясь дискредитировать украинскую армию перед местным населением.