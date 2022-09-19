Оккупанты признали, что ВСУ не имеют отношения к перестрелке в Херсоне на выходных

Изначально в РФ заявляли, что в город пробрались украинские "диверсанты". Теперь же в Херсоне уверяют, что это была "группа идиотов с оружием".

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Оккупационные власти признали, что Вооруженные силы Украины не имели никакого отношения к перестрелке вечером 17 сентября в Херсоне. Об этом заявил так называемый "замглавы администрации Херсонской области" Кирилл Стремоусов, передает российское агентство ТАСС.

По словам коллаборанта, инцидент произошел по вине "группы идиотов с оружием".

"Хочу сразу пояснить – никаких диверсионных групп не было. Была группа идиотов, у которых было минимальное оружие", – прокомментировал произошедшее Стремоусов.

При этом пособник российских захватчиков уточнил, что, по его информации, в перестрелке замешаны местные проукраинские жители, которые "не до конца понимают суть происходящего на территории Херсонской области".

Что произошло в Херсоне 17 сентября

Поздно вечером 17 сентября местные паблики стали писать о перестрелке в Херсоне. В некоторых Telegram-каналах также сообщалось о взрывах и работе ПВО. Люди советовали друг другу не выходить на улицу, где якобы шли уличные бои.

В росСМИ чуть позже появилась информация о "контртеррористической операции" в районе железнодорожного вокзала украинского областного центра.

Пропагандистское агентство "Риа Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах сообщило, что ВС РФ в Херсоне "ликвидируют украинских диверсантов", хотя тут же уточнили, что никакого прорыва ВСУ в регион нет.

Агентство ТАСС дало новость в несколько иных формулировках. По их версии, российские войска якобы нейтрализовали "группу вооруженных лиц, оказавших сопротивление".

После этого спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что стрельба в Херсоне была провокацией оккупантов. Таким образом россияне пытаются нанести ущерб репутации украинских военных.

Напомним, спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что оккупанты в Херсоне готовят провокации в учебных заведениях. Российская сторона намерена обвинить ВСУ, пытаясь дискредитировать армию перед местным населением.

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