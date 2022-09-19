Окупанти визнали, що ЗСУ не мають стосунку до перестрілки у Херсоні на вихідних

Спочатку у РФ заявляли, що до міста проникли українські "диверсанти". Тепер у Херсоні запевняють, що це була "група ідіотів зі зброєю".

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Окупаційна влада визнала, що Збройні Сили України не мали жодного стосунку до перестрілки увечері, 17 вересня, в Херсоні. Про це заявив так званий "заступник голови адміністрації Херсонської області" Кирило Стремоусов, передає російське агентство ТАСС.

За словами колаборанта, інцидент стався з вини "групи ідіотів зі зброєю".

"Хочу одразу пояснити — ніяких диверсійних груп не було. Була група ідіотів, які мали мінімальну зброю", — прокоментував те, що сталося, Стремоусов.

Водночас пособник російських загарбників уточнив, що, за його інформацією, у перестрілці замішані місцеві проукраїнські жителі, які "не до кінця розуміють суть того, що відбувається на території Херсонської області".

Що сталося у Херсоні 17 вересня

Пізно ввечері, 17 вересня, місцеві пабліки почали писати про перестрілку у Херсоні. У деяких Telegram-каналах також повідомлялося про вибухи та роботу ППО. Люди радили одне одному не виходити на вулицю, де нібито йшли вуличні бої.

У РосЗМІ трохи пізніше з'явилася інформація про "контртерористичну операцію" в районі залізничного вокзалу українського обласного центру.

Пропагандистське агентство "РИА Новости" з посиланням на джерело в екстрених службах повідомило, що ЗС РФ у Херсоні "ліквідують українських диверсантів", хоча одразу уточнили, що жодного прориву ЗСУ в регіон немає.

Агентство ТАСС дало новину в дещо інших формулюваннях. За їхньою версією, російські війська нібито нейтралізували "групу озброєних осіб, які чинили опір".

Після цього речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що стрілянина в Херсоні була провокацією окупантів. Так, росіяни намагаються завдати шкоди репутації українських військових.

Нагадаємо, речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що окупанти в Херсоні готують провокації у навчальних закладах. Російська сторона має намір звинуватити ЗСУ, намагаючись дискредитувати армію перед місцевим населенням.

Раніше Фокус розповідав про те, що СБУ завадила ФСБ РФ організувати постановочні акції протесту до Дня Незалежності.